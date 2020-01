Descendants 3 arrive bientôt à Disney +

Disney a annoncé aujourd’hui que l’un des films originaux de Disney Channel les plus demandés, Descendants 3, arrivera à Disney + le dimanche 2 février.

Cette suite très attendue continue la saga contemporaine du bien contre le mal alors que les filles et les fils adolescents des méchants les plus infâmes de Disney – Mal, Evie, Carlos et Jay (également connus sous le nom de méchants ou VK) – reviennent à l’île des perdus pour recruter un nouveau lot de descendants méchants pour les rejoindre à Auradon Prep. Lorsqu’une brèche de barrière met en danger la sécurité d’Auradon lors de leur départ de l’île, Mal décide de fermer définitivement la barrière, craignant que les némésis Uma et Hades ne se vengent du royaume. Malgré sa décision, une force obscure insondable menace les habitants d’Auradon et c’est à Mal et aux VK de sauver tout le monde dans leur bataille la plus épique à ce jour.

Êtes-vous excité pour Descendants 3?

