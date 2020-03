“Descendants Remix Dance Party: un événement musical de Disney Channel” à venir

Disney a annoncé une «Descendants Remix Dance Party: A Disney Channel Music Event», qui célèbre la musique des «Descendants», qui sera diffusée en premier sur VENDREDI 20 MARS (19h30 EDT / PDT), sur Disney Channel. J’espère donc que cela ne sera pas trop long avant d’être disponible sur Disney +.

Cet événement est organisé par Cheyenne Jackson, qui joue Hadès de “Descendants 3”, dans cette demi-heure de danse immersive à haute énergie, il mettra en vedette des performances musicales optimistes de succès repensés des films extrêmement populaires “Descendants” de Disney aux multiples talents. Étoiles de la chaîne.

Cheyenne Jackson («Descendants 3»), Sofia Wylie («High School Musical: The Musical: The Series»), Dara Reneé («High School Musical: The Musical: The Series») et Kylie Cantrall (“Gabby Duran & The Unsittables”) sont configurés pour effectuer des remixes de “Set It Off”, “Night Falls”, “Chillin ‘Like a Villain” et “What’s My Name”, respectivement. Sensation de rappeur de cinq ans ZaZa fera également une apparition spéciale lors de la représentation de Cantrall.

La “Descendants Remix Dance Party” est une production exécutive du duo de chorégraphie NappyTabs, lauréat d’un Emmy Award (“World of Dance”, “So You Think You Can Dance”). Cette offre spéciale marque la troisième collaboration de NappyTabs avec Disney Channel Music Events.

Avez-vous hâte de participer à cette soirée dansante?

