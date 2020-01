Descendre les snobs et les surprises des Oscars 2020 – / Film

Avec typiquement seulement cinq nominés par catégorie, quelqu’un est toujours obligé d’être laissé de côté lorsque les nominations aux Oscars arrivent. 2020 n’est pas différent. Mais avec les snobs viennent également les surprises – les films, les cinéastes et les acteurs qui ne s’attendaient pas à décrocher une nomination se retrouvent soudainement invités à la plus grande cérémonie de remise des prix qu’Hollywood a à offrir.

Nous avons passé au peigne fin les nominations de ce matin et avons dressé une liste des plus gros snobs et surprises du dernier lot de nominations. Le degré d’indignation que vous décidez d’apporter à cette liste dépend de vous.

Snub: Greta Gerwig pour la réalisation de petites femmes

Peut-être que le grand «péché» de Greta Gerwig en tant que cinéaste est que ses choix derrière la caméra servent d’abord le personnage et l’histoire – les affichages d’un style extrême et macho ne sont pas dans son répertoire. Little Women est un film parfait, servi par la sublime et subtile mise en scène de Gerwig. La caméra est toujours là où elle doit être la meilleure pour raconter l’histoire. Période. Dans la catégorie Meilleur réalisateur masculin, son inclusion aurait été un changement de rythme bienvenu. Et le bon choix. (Jacob Hall)

Snub: Jennifer Lopez pour Hustlers

Jennifer Lopez a donné la meilleure performance de toute sa carrière à Hustlers, donc bien sûr, elle a été négligée. En tant que super-strip-teaseuse Ramona, Lopez brûle l’écran avec confiance et charme, créant un personnage pleinement réalisé qui semble tout à fait crédible. Tout sur le personnage – que ce soit sa maîtrise du poteau de strip-teaseuse, son grand rêve de lancer sa propre ligne de maillots de bain, ou son idée de faire cuire de la drogue dans son four de cuisine – donne la vie au personnage, et il y avait une vraie chance un artiste moins performant aurait pu être trop large et trop exagéré ici. Lopez le cloue. Où est sa nomination? (Chris Evangelista)

Surprise: Laura Dern pour Marriage Story

À un certain niveau, il n’est pas surprenant que Laura Dern ait obtenu une nomination aux Oscars ici. Vous auriez du mal à trouver une autre thespian plus aimée par ses pairs (enfin, Meryl Streep pourrait la faire battre). Pourtant, son travail discrètement fort dans Marriage Story est souvent le genre de performance qui est négligée. Son procureur de divorce, à la fois une épaule sympathique sur laquelle pleurer et l’un des principaux «méchants» du film, se démarque en une année surpeuplée. (Jacob Hall)

Snub: Song Kang-ho pour Parasite

Parasite a reçu une bonne quantité de nominations aux Oscars cette année, mais s’il y a une performance qui aurait dû être choisie par l’Académie, c’est Song Kang-ho en tant que patriarche de la famille Kim Ki-taek. Non seulement le personnage a l’arc le plus complet du film, mais la performance de Kang-ho est une douleur subtile et un désespoir. Le personnage supporte tant de choses tout au long de son temps en tant que conducteur d’une riche famille coréenne jusqu’à ce qu’il n’en puisse plus. C’est dommage que nous n’aurions pas pu échanger Jonathan Pryce contre Song Kang-ho. (Ethan Anderton)

Snub: Apollo 11 du meilleur documentaire

Apollo 11 était l’un des documentaires les plus commentés de l’année, il est donc choquant de le voir complètement ignoré. Plutôt que d’utiliser des têtes parlantes ou des récréations, ce document réutilise des images réelles tournées à la NASA pendant le moment de l’atterrissage sur la lune, magnifiquement restaurées, pour raconter l’histoire de ce qui s’est passé dans les coulisses. Il n’y a pas de narration – la séquence parle d’elle-même et elle a été méticuleusement modifiée pour raconter une narration complète. Comment pouvez-vous ignorer cela? (Chris Evangelista)

Surprise: Florence Pugh pour Little Women

Florence Pugh a de beaux petits pieds, les meilleurs de la famille, et les Oscars l’ont étonnamment reconnu. Pendant la majeure partie de la saison des récompenses, Little Women avait obtenu peu de reconnaissance de la part des organismes récompensants, à l’exception de la brillante performance de Saoirse Ronan. Mais l’adaptation classique de Greta Gerwig est arrivée en force avec des hochements de tête dans la catégorie principale, dont un pour Florence Pugh en tant que meilleure actrice de soutien. En tant que Amy March, la performance sensible, sans excuse et hilarante de Pugh qui a changé l’esprit de nombreux fans de longue date au sujet du personnage détesté et a même menacé de détourner une partie de l’attention de Ronan. Pugh a eu une année record, et sa performance de vol de scène dans Little Women n’était que la bouchonne. (Hoai-Tran Bui)

Snub: Wild Rose pour la meilleure chanson originale

La dernière chanson interprétée par Jessie Buckley dans Wild Rose a une histoire incroyable derrière elle impliquant Mary Steenburgen et une étrange condition psychologique postopératoire qui a fait vivre à l’actrice le monde en tant que musique. Mais la réalisation inhabituelle de «Glasgow (No Place Like Home)» n’est pas la raison pour laquelle c’est la meilleure chanson originale d’un film cette année. La chanteuse country aspirante de Buckley a tatoué sur son bras “trois accords et la vérité”, une phrase qui sonne juste pour ce film simple et silencieux et la chanson très émouvante que Buckley chante à la fin. “Glasgow (No Place Like Home)” apporte tous les moments intimes du film à un crescendo à travers une chanson simple et belle qui vous émeut jusqu’aux larmes avec son honnêteté. (Hoai-Tran Bui)

Snub: Robert De Niro pour The Irishman

Écoutez, Robert De Niro s’est un peu relâché au cours des dernières… décennies. Autrefois salué comme le meilleur acteur de sa génération, De Niro a passé ces dernières années dans des plats oubliables ou carrément terribles. Mais son travail dans The Irishman n’est pas seulement un retour à la forme – c’est l’une de ses meilleures performances. Le bégaiement, la façon incertaine dont son Frank Sheeran livre ses lignes a fait de De Niro transformer son tueur à gages en un individu fascinant et imparfait. La scène où De Niro, en tant que Frank, appelle la femme de l’une de ses victimes et tente maladroitement de la réconforter est si bouleversante que ce moment seul aurait dû garantir un nom pour l’acteur. (Chris Evangelista)

Surprise: Parasite Landing Meilleur film, Meilleur scénario et Meilleur réalisateur

Nous savions tous que Parasite allait décrocher la nomination du meilleur film international. C’est le favori dans cette catégorie. Mais dans la surprise peut-être la plus agréable de toute la matinée, le classique instantané de Bong Joon-ho a recueilli six hochements de tête, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario, et plus encore. Combinez cela avec le box-office étonnamment fort et l’acclamation critique universelle et vous avez quelque chose de rare: un film en langue étrangère qui a vraiment pris Hollywood d’assaut. (Jacob Hall)

Snub: Lupita Nyong’o pour nous

La performance de Lupita Nyong’o dans Us est tellement bonne qu’elle aurait dû obtenir deux nominations distinctes pour avoir joué deux personnages différents. De toute évidence, la performance la plus remarquable est son tour en tant que rouge, avec cette voix croassante et effrayante qu’elle met. Même au-delà de la voix, il y a une présence physique dans Red que Nyong’o habite parfaitement, se déplaçant de manière extrêmement troublante et calculée. Mais le tour de Nyongo en tant qu’Adélaïde Wilson n’est pas en reste non plus, car son monde ne cesse de se bouleverser. (Ethan Anderton)

Snub: Nous pour… n’importe quoi, vraiment

Jordan Peele a suivi son premier phénomène Get Out avec un film immensément plus ambitieux et labyrinthique qui a abordé la justice économique et les disparités de classe. Et il n’a rien obtenu pour cela. Peele est entré dans l’histoire en tant que premier Noir à remporter le prix du meilleur scénario original – et pour un film d’horreur, rien de moins – mais Us n’a reçu aucun de l’amour dont le cinéaste avait joui il y a seulement deux ans. Cela n’a peut-être pas été une histoire aussi serrée que Get Out, mais Us aurait dû être reconnu dans au moins quelques catégories comme Screenplay pour sa nature stimulante et son impact sur la culture pop. (Hoai-Tran Bui)

Snub: Taika Waititi du meilleur réalisateur

De toute évidence, tous les candidats du meilleur film ne peuvent pas voir leurs réalisateurs respectifs obtenir une nomination dans la catégorie plus petite du meilleur réalisateur, mais Taika Waititi le mérite certainement. Le cinéaste fait un spectaculaire jeu d’équilibrage des fils alors qu’il passe de la comédie au drame, provoquant presque un coup de fouet cervical dans quelques scènes de Jojo Rabbit. Ni la comédie ni le drame ne sont blessés par la présence de l’autre, et en plus de cela, Waititi a gardé tout cela tout en jouant une version imaginaire maladroite d’Hitler. C’est vraiment remarquable. (Ethan Anderton)

Surprise: plus de deux papes aiment plus que prévu

Les deux papes sont très amusants! Mais honnêtement, je ne voyais pas ça gagner de l’amour. Tout d’abord, ce n’est pas terrible. C’est une pièce de caractère bien faite avec deux performances fortes – rien de plus, rien de moins. Deuxièmement, même si Jonathan Pryce est un superbe acteur, il passe une grande partie du film à synchroniser les lèvres lorsque son personnage, le cardinal Jorge Mario Bergoglio, est obligé de parler espagnol. Pryce utilise sa propre voix lorsque son personnage parle italien ou latin, mais, vraisemblablement, l’acteur ne se sentait pas assez à l’aise pour parler espagnol et a été doublé – et c’est d’une évidence flagrante. (Chris Evangelista)

Snub: Eddie Murphy pour Dolemite est mon nom

Eddie Murphy a connu un grand retour l’an dernier, et c’est en grande partie grâce à sa performance acclamée dans Dolemite Is My Name. Malheureusement pour lui, il est assez difficile pour une comédie de décrocher des nominations aux Oscars, même lorsque ce film parle du pouvoir du cinéma et de la représentation. Eddie Murphy était fantastique en tant que comédien Rudy Ray Moore en essayant de se faire une star, et c’était facilement l’une des meilleures performances qu’il ait jamais données, donc l’Académie l’ignorant est une vraie déception. (Ethan Anderton)

Snub: Adam Sandler pour Uncut Gems

Les critiques ont peut-être jeté Adam Sandler à chaque éloge qu’ils pouvaient trouver pour son travail étonnant dans Uncut Gems, mais l’Académie n’était clairement pas prête à lui pardonner ses nombreux crimes contre le cinéma. Peut-être que le film lui-même est trop énervé ou désagréable (certainement plus que Joker). Peut-être que les organismes de nomination pensaient simplement que la star de Jack et Jill ne méritait en aucune façon d’être honorée. Il doit y avoir une sorte de politisation interne, car Sandler a donné l’une des cinq meilleures performances de 2019. Incontestablement. (Jacob Hall)

Snub: l’adieu pour tout

Allons y. J’essaie de ne pas trop me déformer sur les snobs d’Oscar, parce que l’Académie va devenir Académie. Mais surplombant The Farewell, un merveilleux indé au cœur profond, c’est, pour être franc, des conneries. À tout le moins, Awkwafina aurait dû mériter un clin d’œil à la meilleure actrice, car la comédienne-rappeuse-interprète prouve ici qu’elle a une gamme à laquelle je pense que personne ne s’attendait. (Chris Evangelista)

Surprise: Ford contre Ferrari décroche une nomination pour le meilleur film

Le Ford v Ferrari de James Mangold est un plaisir de la foule fiable et robuste qui a obtenu de bonnes critiques et a bien fonctionné au box-office. Pourtant, cela n’a jamais vraiment fait partie de la conversation sur les prix. Mais c’est maintenant. Bien qu’il n’ait pas obtenu de nominations intérimaires, le film est officiellement entré dans la course du meilleur film. Cela ressemble toujours à une valeur aberrante – il ne gagnera jamais – mais son inclusion est certainement une agréable surprise. (Jacob Hall)

Snub: Weathering With You pour le meilleur film d’animation

Le film de 2016 de Makoto Shinkai, Your Name, est devenu un phénomène mondial, gagnant des éloges et récompensant l’amour à travers le monde. Son suivi très attendu, Weathering With You, a été tout aussi apprécié par les critiques, à tel point que le Japon a fait un pari majeur en soumettant le film d’animation pour sa meilleure fente de film international – la première fois que le pays a nommé un film d’anime dans cette catégorie depuis la princesse Mononoke en 1997. Mais bien que Weathering With You ait fait une offre avec une course aux Oscars en 2019, la belle romance surnaturelle de Shinkai a été complètement exclue non seulement du meilleur film international mais du meilleur film d’animation. (Hoai-Tran Bui)

Snub: Portrait d’une dame en feu pour… aussi n’importe quoi

Céline Sciamma a réalisé l’un des meilleurs films de l’année, mais les chances d’Oscar de Portrait of a Lady on Fire ont été ralenties dès que la France a nommé Les Miserables pour sa machine à sous internationale. Mais cela ne devrait pas être la romance LGBT ravissante de Sciamma de marquer d’autres hochements de tête – la fente du meilleur réalisateur attendait juste là pour qu’une femme interrompe la fête des saucisses. La cinématographie astucieuse de Claire Mathon méritait de loin un signe de tête. Et qu’en est-il de la conception de costumes? Mettez le feu à toute cette cérémonie de remise des prix. (Hoai-Tran Bui)

Snub: Taron Egerton pour Rocketman

Après avoir remporté le Golden Globe pour avoir joué Elton John, on aurait pu penser que Taron Egerton méritait également une nomination aux Oscars. Mais les Golden Globes ne sont pas les meilleurs prédicteurs des nominations aux Oscars, et apparemment, l’Académie ne pensait tout simplement pas que son tour se mesurait au reste des performances du meilleur acteur. Encore une fois, nous ne pouvons pas m’empêcher de remarquer que Jonathan Pryce semble un peu à sa place parmi les nominés, et nous aurions bien plutôt vu le tour musical légitime de Taron Egerton y atterrir à la place, d’autant plus que Rami Malek a obtenu une nomination l’année dernière et n’a pas fait ” t même faire son propre chant. (Ethan Anderton)

Snub: Beyonce pour la meilleure chanson originale

Depuis que ses remakes en direct sont devenus des distributeurs automatiques de billets, Disney a également observé le prestige de la reconnaissance des récompenses. Avec chaque remake de Disney en direct, la Maison de la souris a inclus au moins une chanson originale, généralement composée par un compositeur souvent récompensé ou par une célébrité. Avec The Lion King, Disney a fait appel à la superstar Beyoncé pour jouer et composer la chanson originale du film d’animation CG, “Spirit”. Beyoncé est même allé au-delà et a sorti un album entier sur le thème du Lion King. Mais hélas, malgré toutes les attentes que Disney dominerait au moins cette catégorie, le Queen Bey a été snobé. (Hoai-Tran Bui)

Snub: Frozen II pour le meilleur film d’animation

Il semble que Disney ait vraiment été frappé par les nominations aux Oscars cette année. Après que Frozen a remporté la catégorie du meilleur film d’animation en 2014, la suite n’a même pas obtenu de nomination dans la catégorie cette année. Certes, Disney a obtenu une nomination avec Toy Story 4, mais c’est dommage que Frozen II ne soit pas dans le peloton. Personnellement, je pense que la suite est meilleure que l’original, et cela inclut la qualité globale de la bande sonore, mais apparemment pas assez de gens à l’Académie ont pensé la même chose. (Ethan Anderton)

Articles sympas du Web: