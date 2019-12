Descriptions complètes des cadeaux gratuits du jour de la bande dessinée pour 2020

Nous ne dirigeons que les noms, les éditeurs et les détails assortis pour les titres Silver Free Comic Book Day 2020 l'autre jour. maintenant nous les avons tous. Alors… qu'allez-vous ramasser, le premier samedi de mai?

TITRES D'OR:

FCBD 2020 ARCHIE BLUE RIBBON PRÉSENTE

ARCHIE COMIC PUBLICATIONS



(W) Micol Ostow, Jamie L Rotante (A / CA) Thomas Pitilli, Brittney Williams

Archie lance sa ligne de "Blue Ribbon" de romans graphiques originaux, en commençant par une paire de toutes nouvelles histoires mettant en vedette les mondes de Betty & Veronica: The Bond of Friendship et CW’s Riverdale! Soyez le premier à avoir un aperçu des histoires de Micol Ostow, Jamie Rotante, Brittney Williams, Thomas Pitilli et plus encore! De plus, jetez un coup d’œil aux derniers titres originaux d’Archie de Scholastic qui arriveront bientôt dans les boutiques de bandes dessinées!

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 POWER RANGERS RANGER SLAYER

BOOM! STUDIOS



(W) Ryan Parrott (A / CA) Dan Mora

Rencontrez The Ranger Slayer – AKA Kimberly Hart, le Pink Mighty Morphin Power Ranger, du

univers alternatif dirigé par Lord Dakkon! Découvrez son histoire d'origine, collectée pour la première fois avec le contenu de Go Go Power Rangers # 9-12 de Saban et la courte histoire exclusive de la Shattered Grid Deluxe Edition. C'est le point de départ idéal pour tout nouveau fan et prépare le terrain pour l'un des plus grands moments de l'histoire des Power Rangers!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 RÔLE CRITIQUE ET MYTHOLOGIE NORSE (MR)

CHEVAL NOIR –



(W) Jody Houser, Neil Gaiman (A) P. Craig Russell (CA) Galen Showman (A / CA) Hunter Bonyun

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

LIVRE D'OR FCBD 2020 DC

DC



In Shops on Free Comic Book Day 2020!

LES INVESTIGATEURS DU FCBD 2020 PRENNENT LE PLUNGE SNEAK PEEK

: 01 PREMIÈRE SECONDE



(W) John Patrick Green (A / CA) John Patrick Green

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 MON PETIT AMI PONEY EST MAGIQUE

IDW PUBLISHING



(W) Jeremy Whitley (A) Trish Forstner (CA) Brenda Hickey

Une nouvelle ère de My Little Pony commence! Rejoignez Twilight Sparkle et ses amis alors qu'ils s'adaptent à de nouvelles responsabilités, à de nouvelles amitiés et à de nouveaux dangers! C’est là que commence la «saison 10» des bandes dessinées de My Little Pony d’IDW, qui reprend officiellement là où la finale télévisée My Little Pony: Friendship is Magic, récemment conclue et de longue date, se termine!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 FIRE POWER # 1 (Net)

BD D'IMAGES



(W) Robert Kirkman (A / CA) Chris Samnee

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 X-MEN # 1

MARVEL COMICS



Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 SEULEMENT UNE QUESTION DE TEMPS SPATIAL

LIVRES POUR ENFANTS MAISON ALÉATOIRE



(W) Jeffrey Brown (A / CA) Jeffrey Brown

Une bande dessinée originale de Jeffrey Brown (Dark Vador & Son), mettant en scène les personnages de son nouveau roman graphique, Once Upon a Space-Time, qui sort le 2 juin 2020! Ce sera particulièrement attrayant pour les fans de Jeffrey Brown qui aiment l’espace, et cela leur donnera une raison de revenir dans leur boutique de bandes dessinées locale lorsque le premier livre sortira!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 JACK KIRBY EPIC LIFE KING OF COMICS

DIX VITESSE PRESSE



(W) Tom Scioli (A / CA) Tom Scioli

Une biographie de roman graphique de Jack Kirby, de ses jours pendant la Grande Dépression et la découverte d'un amour pour la science-fiction, à son temps sur les lignes de front de la Seconde Guerre mondiale où il a expérimenté l'action avec laquelle il imprègnera plus tard ses bandes dessinées, et à ses collaborations chez Marvel avec Stan Lee, où le couple a redéfini la bande dessinée. L'artiste nominé pour Eisner, Tom Scioli, dont le travail est grandement influencé par Jack Kirby, capture de manière experte l'évolution de l'art de Kirby au fil des ans.

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

SPÉCIAL FCBD 2020 VALIANT 2020 ANNÉE DES HÉROS

VALIANT ENTERTAINMENT LLC



(W) Joshua Dysart, Tim Seeley (A) Divers (CA) Graham Bartholomew (A / CA) Doug Braithwaite

L'explosion du film à succès Bloodshot mettant en vedette la puissance d'action internationale Vin Diesel, vient l'univers le plus chaud de la bande dessinée! Suivez le commando enrichi de nanites dans la bataille avec une toute nouvelle histoire Bloodshot chargée d'adrénaline de l'auteur à succès du NYT Tim Seeley (Grayson). Ensuite, c'est un conte intemporel de la vie de XO Manowar de l'écrivain nominé pour le prix Eisner, Joshua Dysart (Harbinger) et l'artiste superstar Doug Braithwaite (Armor Hunters) dans «The Unimaginable». Obtenez tout cela, et plus encore, alors que Valiant célèbre le 30 années de grandeur de bande dessinée ici dans le Valiant 2020: L'année des héros FCBD spécial!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 LEGEND ZELDA TWILIGHT PRINCESS SPLATOON SQUID KIDS

VIZ MEDIA LLC



(F) Akira Himekawa, Hideki Goto (A / CA) Akira Himekawa, Hideki Goto

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

LIVRES EN ARGENT:

FCBD 2020 DARK ARK INSTINCT (Net)

BD APRÈS CHOC



(W) Cullen Bunn (A / CA) Juan Doe

Nous connaissons tous l'histoire de l'arche de Noé. C'est l'histoire de l'autre arche, celle pleine de vampires et de goules et de manticore et autres. Et sur un vaisseau rempli de monstres, chaque décision – celle motivée par la raison et celle dictée par l'instinct – peut faire la différence entre la vie et la mort. Une toute nouvelle histoire de l'Arche Noire par Cullen Bunn et Juan Doe!

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 HILLBILLY LIZARD DE RUSTY CREEK CAVE

ALBATROSS FUNNYBOOKS



(W) Eric Powell (A / CA) Eric Powell

Il existe de nombreux contes de Rondel le Hillbilly errant, mais celui-ci est GRATUIT! Eric Powell (The Goon) vous propose une toute nouvelle histoire de sa série fantastique à succès cette journée de la bande dessinée gratuite! Lorsqu'un village tombe sous la coupe d'un serpent hors de la grotte de Rusty Creek, le vieux sorcier, James Stoneturner, leur ordonne de rechercher un ermite qui vit au fond des collines, du nom de Rondel, pour tuer la bête.

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

RÉSISTANCE FCBD 2020

ARTISTES ÉCRIVAINS ET ARTISANS INC



(W) J.Michael Straczynski (A) Mike Deodato (CA) Rahzzah

J.Michael Straczynski, créateur de Babylon 5, co-créateur de Sense8, et écrivain de pistes aimées sur The Amazing Spiderman, Thor et Superman: Earth One, revient à la bande dessinée, en faisant équipe avec Mike Deodato Jr., l'artiste à succès de The Amazing Spider-Man, The Incredible Hulk et Infinity Wars. Ensemble, ils plantent le drapeau d'un nouvel univers de héros et de méchants. Une catastrophe mondiale fait des centaines de millions de morts dans son sillage. Peu de temps après, quelques milliers manifestent soudain des pouvoirs surhumains. Sont-ils annonciateurs de périls à venir… ou dernier espoir de la Terre?

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 LADY MECHANIKA

BENITEZ PRODUCTIONS



(W) Joe Benitez, Marcia Chen (A / CA) Joe Benitez

Présentez de nouveaux lecteurs à ce best-seller steampunk, qui a particulièrement bien réussi auprès des lecteurs féminins, des amateurs d'art et des clients qui débutent dans la bande dessinée. Comprend l'original one-shot de 14 pages présentant Lady Mechanika, une jeune femme de l'Angleterre victorienne avec des membres mécaniques et aucun souvenir de comment elle les a obtenus, cherchant désespérément les secrets de son passé, ainsi que des extraits de bandes dessinées disponibles ou à venir de Lady Mechanika!

Réimprimer le matériel

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 LUMBERJANES ADIEU À L'ÉTÉ

BOOM! STUDIOS



(W) Brooklyn Allen, Dozerdraws, Maarta Laiho, Carolyn Nowak, Polterink (A) Polterink, Carolyn Nowak, Maarta Laiho, Dozerdraws, Brooklyn Allen (CA) Kat Leyh

Rejoignez April, Mal, Molly, Jo et Ripley alors qu'ils disent adieu à l'été le plus magique du

La vie de Lumberjanes dans une toute nouvelle histoire du phénomène à succès du New York Times, parfaite pour les lecteurs nouveaux et anciens!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 CAPTAIN CANUCK & CAPTAIN BATTLE # 1

CHAPTERHOUSE PUBLISHING, INC



(W) Keith Morris, Adrien Benson (A) Esteban Calvi, Sergio Carrera (CA) Andrew Thomas, Donovan Yaciuk

Tom Evans, connu dans le monde sous le nom de capitaine Canuck, est mort en sauvant la planète d'une invasion extraterrestre… du moins le pensions-nous. Ayant été projeté à travers un moteur spatial inter-dimensionnel, il se retrouve maintenant coincé dans un monde extraterrestre au plus profond de l'univers quelque part… Au-delà. De retour sur Terre, Captain Battle, le génial inventeur de l'armée américaine, s'est adapté pour retrouver les derniers restes de ceux qui ont trahi la Terre pendant l'invasion, à commencer par Saskia Reid de HALO. Rejoignez l'écrivain canadien Adrien Benson et l'écrivain américain Keith WTS Morris alors qu'ils unissent leurs forces (aux côtés des artistes Sergio Carrera et Esteban Calvi) pour vous emmener à travers le monde et plonger dans l'espace!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 STRANGER THINGS & MINECRAFT

CHEVAL NOIR –



(W) Greg Pak, McCranie, Stephen (A) Gabriella Antali (CA) Ron Chan (A / CA) McCranie, Stephen

Deux aventures pour tous les âges! Dans Stranger Things, la Scoops Troop découvre que la jeune Erica Sinclair a sorti en contrebande un objet dangereux de l'installation russe située en dessous du centre commercial Starcourt et qu'ils doivent à nouveau se réunir pour trouver une solution sûre avant que les autorités gouvernementales découvrent la menace qu'elles représentent! Puis dans le monde de Minecraft, une jeune collégienne découvre que la puberté est plus étrange qu'elle ne l'imaginait. Avec l'aide de son amie, elle apprend à quel point la différence peut être amusante en explorant ses nouveaux pouvoirs Minecraft dans le monde réel!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

LIVRE FCBD 2020 DC SILVER

DC



Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 LITTLE LULU NO GARÇONS ADMIS

DESSINÉ ET TRIMESTRIEL



(W) John Stanley (A / CA) John Stanley

Drawn & Quarterly est ravi d'offrir une bande dessinée gratuite de la journée de la bande dessinée à partir de sa série d'archives de la série de bandes dessinées classiques pour grands enfants, Marge’s Little Lulu de John Stanley! Lulu Moppet est de retour avec encore plus d'aventures et de mésaventures extravagantes, alors que le dessinateur John Stanley s'installe dans des intrigues de banlieue amusantes et divertissantes mettant en vedette Lulu, Tubby, Alvin et le reste du gang bien-aimé!

Réimprimer le matériel

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 MANHWA COMICS CONTEMPORAIN CORÉEN (MR)

DESSINÉ ET TRIMESTRIEL



(W) Ancco, Yeon-Sik Hong, Keum Suk Gendry-Kim, Yeong-Shin Ma (A) Ancco, Yeon-Sik Hong, Keum Suk Gendry-Kim, Yeong-Shin Ma

Cet échantillonneur présente le meilleur de la scène coréenne contemporaine de Manhwa. Ce numéro du FCBD met en lumière la table de la saga familiale de Yeon-sik Hong, Umma, le documentaire de Keum Suk Gendry-Kim sur les "femmes réconfortantes" coréennes Grass, l'histoire d'Ancco sur l'amitié féminine Bad Friends et l'examen de Yeong-shin Ma sur les femmes d'âge moyen, les mamans. L'industrie coréenne de la bande dessinée est riche et diversifiée et était pratiquement inexplorée en Amérique du Nord jusqu'à la sortie par D + Q du magistral Uncomfortably Happily de Yeon-sik Hong en 2017, traduit par la superstar du caricaturiste indépendant Hellen Jo. Depuis lors, D + Q a fait appel aux services de la traductrice primée Janet Hong pour devenir le premier éditeur anglais de Manhwa.

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 LES GARÇONS # 1 (MR)

DIVERTISSEMENT DYNAMIQUE



(W) Garth Ennis (A / CA) Darick Robertson

Billy Butcher, Wee Hughie, Mother’s Milk, The Frenchman and The Female are The Boys: une équipe de personnes très dangereuses soutenue par la CIA, chacune dédiée à la lutte contre la force la plus meurtrière sur Terre: la superpuissance. Certains super-héros doivent être surveillés. Certains doivent être contrôlés. Et certains d'entre eux… parfois ils doivent être retirés de l'image. C’est à ce moment-là que vous appelez The Boys.

Réimprimer le matériel

Évaluation: Mature

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 DISNEY MASTERS DONALD DUCK SPÉCIAL

LIVRES FANTAGRAPHIQUES



(W) John Lustig, Dick Kinney, Evert Geradts, David Gerstein (A) Mau Heymans, Al Hubbard (A / CA) William Van Horn

Goûtez au choix d'un collectionneur de classiques rares de Duckburg dans un grand choix du monde entier! Dans «It’s Bats, Man», aucun travail n’est trop difficile pour Donald Duck, maître de la lutte antiparasitaire! Ensuite, l'oncle Scrooge prédit l'avenir dans «Beaucoup de bruit à propos de la télépathie»… et Donald obtient sa première visite de Cousin Fethry dans «The Health Nut»!

Réimprimer le matériel

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 RICHARD FAIRGRAY MONSTER SHOWCASE

LIVRES DE POMME D'OR



(W) Richard Fairgray (A / CA) Richard Fairgray

Deux histoires – et quelques contes extra monstrueux – de l'esprit de Richard Fairgray! Le premier est un tout nouveau blastosaure: il y a à peine une personne dans Freak Out City qu'il n'a pas sauvé d'un monstre ou d'un robot ou d'une arnaque sur Internet. Oui, Blasto est juste un héros sympathique, à moins bien sûr que vous ne soyez l'un des méchants monstrueux qu'il a vaincu à plusieurs reprises. Présentation des monstres contre Blasto le vilain tricératops: les héros à queue ruinent généralement la société des choses (M.A.B.U.T.T.H.U.R.T.S pour faire court)! Chacun de ces monstres s'est emmêlé avec notre héros saurien et chacun a une histoire à raconter. Aussi, un aperçu du très attendu Black Sand Beach OGN, alors que les cauchemars continuent pour Dash et son équipage à la maison de plage de sa famille. Toujours averti par les adultes de rester loin des Mulchucks, leurs voisins effrayants, il est difficile de leur échapper. Classé 8 et plus.

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 DONUT LE DESTOYER

GRAPHIX



(W) Sarah Graley, Stef Purenins (A) Stef Purenins (A / CA) Sarah Graley

Un roman graphique hilarant et unique sur l'amitié, la famille et ce qui se passe lorsque vous défiez et dépassez les attentes! Donut (deuxième prénom: le; nom de famille: Destroyer) a un cœur d'or et une force incroyable. Elle vit dans un monde où tout le monde naît avec une capacité spéciale et peut choisir de la développer pour le bien ou pour le mal. Donut vient de recevoir les meilleures nouvelles de sa vie: elle a été acceptée à Lionheart School for Heroes! Mais ses parents sont les méchants les plus infâmes du monde, et son meilleur ami, Ivy, ne peut pas comprendre pourquoi Donut choisirait une vie d'héroïsme ennuyeux et ruinerait leurs plans pour provoquer le chaos. Donut est déterminée à prouver que, malgré son nom de famille, elle est censée suivre sa propre voie et être un héros!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 OWLY THE WAY HOME

GRAPHIX



(W) Andy Runton (A / CA) Andy Runton

Tout ce que Owly veut, c'est un ami… Owly est un petit hibou de bonne humeur, et il aide toujours ceux qui l'entourent. Mais malgré sa gentillesse, il semble effrayer les futurs amis avant même de lui donner une chance, juste parce qu'il est un hibou. Mais tout change, une fois qu'Owly rencontre Wormy. Comme Owly, Wormy a aussi besoin d'un bon ami – quelqu'un sur qui on peut compter pour un coup de main, un bon rire et une belle aventure! Grâce à un mélange unique de mots et de symboles, Owly peut être lu par les plus jeunes lecteurs et constitue une excellente introduction aux romans graphiques!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 ENTREZ DANS L'INCAL # 1

HUMANOIDS



(W) Mark Waid, Divers (A) St? Phane Roux, Divers (CA) Jose Ladronn

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 USAGI YOJIMBO

IDW PUBLISHING



(W) Stan Sakai (CA) Julie Fujii (A / CA) Stan Sakai

Rejoignez Usagi dans une aventure passionnante alors qu'il rencontre son compagnon de voyage le plus insolite à ce jour… Chibi Usagi! Les deux mondes d'Usagi Yojimbo se mélangent pour une histoire hilarante qui est parfaite pour les enfants et les fans de longue date d'Usagi!

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 INVINCIBLE # 1

BD D'IMAGES



(W) Robert Kirkman (A / CA) Cory Walker

Bientôt une série animée sur Amazon Prime! Mark Grayson est comme la plupart des gens de son âge. La seule différence majeure est que son père est le super-héros le plus puissant de la planète! Ça, et Mark semble hériter des pouvoirs de son père! Si vous n'avez jamais lu la meilleure bande dessinée de super-héros de l'univers, c'est le moment!

Réimprimer le matériel

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 MEAN GIRLS SENIOR YEAR

INSIGHT COMICS



(W) Arianna Irwin (A) Alba Cardona

Un aperçu exclusif de la suite comique originale, Mean Girls: Senior Year! Après avoir lutté pour survivre aux événements sauvages du Northshore High School l'année précédente, Cady a appris sa leçon et jure du drame. Tout dépend des bonnes notes, de la préparation au SAT et des applications universitaires à partir de maintenant. Mais la nouvelle étudiante en transfert, Megan Moretti, ne va pas laisser Cady rester concentré! Megan est déterminée à atteindre le sommet de la chaîne alimentaire populaire et à devenir un nouveau plastique, donc Cady, Regina, Gretchen et Karen devront se regrouper et empêcher cette reine des abeilles de transformer l'école à l'envers. Jetez un premier coup d'œil à ce tout nouveau roman graphique qui sortira en septembre 2020!

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 SUE & TAI-CHAN APERÇU

KODANSHA COMICS



(W) Kanata Konami (A / CA) Kanata Konami

Du créateur du méga-best-seller (360 000+ exemplaires!) Chi's Sweet Home, vient l'histoire pleine de couleurs de Sue, un vieux chat domestique jouissant d'une vie tranquille, et de Tai-chan, le petit chat noir espiègle qui ne quittera pas Sue en paix! Comme Chi, Sue & Tai-chan lit «de style américain», de gauche à droite, et plait aux lecteurs de tous âges, qu'ils soient fans de mangas ou non!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 SPIDER-MAN VENOM # 1

MARVEL COMICS



Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 LE TICK

NOUVELLES COMICS DE L'ANGLETERRE



(W) Jeff McClelland (A) Ian Nichols

The Tick est de retour pour sa 11e journée de la bande dessinée gratuite avec une toute nouvelle histoire de Jeff McClelland et Ian Nichols! The Tick a toujours été l'une des bandes dessinées FCBD les plus populaires. L'histoire passionnante de cette année se résume facilement: LE TICK EST POSSÉDÉ PAR UN PARASITE ÉTRANGER! Comment Arthur, Caped Cod et les autres héros sauveront-ils leur ami quand ses pouvoirs Tickly sont contrôlés par une CRÉATURE D'AU-DELÀ DE CETTE TERRE!?! Ne manquez pas ce nouveau chapitre passionnant de l'une des bandes dessinées indépendantes les plus anciennes. SPOOOOOON!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

RUBAN MÉLANGE SUPER MERCADO FCBD 2020

ONI PRESS INC.



(W) Yehudi Mercado (A / CA) Yehudi Mercado

Obtenez une bande dessinée gratuite remplie des dernières bandes dessinées pour enfants d'Oni Press dans Super Mercado Mix Tape! Jetez un œil à deux des bandes dessinées Oni Press les plus populaires de Yehudi Mercado, impliquez-vous dans certaines pages d'activités et découvrez le processus de création de bandes dessinées de l'auteur!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 ASTERIX FCBD SPÉCIAL

PAPERCUTZ



(W) René Goscinny (A) Albert Uderzo

Astérix fête ses 60 ans sensationnels en tant que superstar de la bande dessinée internationale, et Papercutz est désormais son éditeur nord-américain! Les histoires sont nouvellement traduites en anglais américain pour une toute nouvelle légion de fans! L'histoire d'Astérix commence ici alors que nous découvrons ce qui donne à la Gaule sa super force et son esprit vif!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 LOUD HOUSE SPÉCIAL FCBD

PAPERCUTZ



(W) Équipe créative Loud House (A) Équipe créative Loud House

The Loud House est la série animée à succès de Nickelodeon et le succès fulgurant de Papercutz! Rejoignez Lincoln Loud et ses 10 sœurs dans toutes sortes de folies comiques. Également inclus: enregistrez-vous avec l'amie de Lincoln Ronnie Anne, son frère Bobby Santiago et leur grande famille The Casagrandes, les stars de la nouvelle série animée dérivée de Nickelodeon Loud House!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 ZOO PATROL SQUAD KINGDOM CAPER

ATELIER PINGOUIN



(W) Brett Bean (A / CA) Brett Bean

Le lion a disparu? Le roi cobra a disparu? Cela ressemble à un travail pour la Zoo Patrol Squad! Timid Fennlock Fox et Penny the Pig sortants font équipe pour leur première aventure alors qu'ils cherchent des indices pour retrouver les animaux disparus dans leur zoo habituellement paisible!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 STEPPING STONES & MAX MAGNIFICENT

GRAPHIQUE DE MAISON ALÉATOIRE



(W) Lucy Knisley, Lincoln Peirce (A) Lucy Knisley, Lincoln Peirce

Le titre FCBD ultime mettant en vedette deux histoires très uniques que les lecteurs de tous âges vont adorer et se passionner. Le premier est un aperçu du roman graphique à venir de l’auteur à succès Lucy Knisely, Stepping Stones, qui raconte l’histoire d’une jeune fille du nom de Jen confrontée à des changements radicaux lorsque sa mère et le nouveau petit-ami de sa mère la font sortir de la ville et dans une ferme. Ce qui vient ensuite est de faire face à la perte de sa vie de famille précédente et d'apprendre à en embrasser une nouvelle, y compris l'ajout de deux (presque) demi-sœurs. Le numéro présentera également un nouveau contenu exclusif de Max et The MidKnights bien-aimés et acclamés de Lincoln Pierce, une série sur l'amitié et l'aventure, centrée sur Max qui rêve de devenir chevalier! Le prochain livre de la série devrait sortir à l'automne 2020.

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 MEILLEUR DE 2000 AD # 0

REBELLION / 2000AD



(W) Al Ewing, Divers (A) Erica Henderson, Divers (CA) Glenn Fabry

Best of 2000 AD est un tout nouveau mensuel de taille américaine conçu pour les nouveaux lecteurs – la porte d'entrée incontournable du "Galaxy's Greatest Comic"! Dans cet amorce Issue Zero de la nouvelle série: Al-Awing (Immortal Hulk) et Erica Henderson (Unbeatable Squirrel Girl) font équipe pour une toute nouvelle et exclusive aventure Judge Dredd! Plus: le juge Anderson des légendes de Batman Alan Grant et Arthur Ranson; le chasseur de primes vamp Durham Red de l'auteur à succès Lauren Beukes, Dale Halvorsen et le co-créateur de Dredd Carlos Ezquerra; et une leçon de survie dans Rogue Trooper par les favoris des fans Gordon Rennie et Richard Elson! Avec une couverture de l'artiste de couverture Preacher, Glen Fabry!

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 BLADE RUNNER (MR)

TITAN COMICS



(W) Michael Green, Mike Johnson (A) Andres Guinaldo (CA) Giovanni Valletta

Michael Green, le scénariste nominé aux Oscars pour Blade Runner 2049, et le co-scénariste Mike Johnson (Star Trek, Supergirl) continuent la bande dessinée de science-fiction à succès dans le monde emblématique de Blade Runner! Une nouvelle vie vous attend dans les Colonies Off-World! Découvrez les secrets incalculables de l'univers Blade Runner, alors que la scène est prête pour le troisième arc culminant de l'histoire de Detective Ash!

Évaluation: Mature

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 HORIZON ZERO DAWN (MR)

TITAN COMICS



(W) Anne Toole (A / CA) Ann Maulina

Une histoire d'introduction exclusive à la toute nouvelle série de bandes dessinées en cours Horizon: Zero Dawn! Découvrez une Terre d'un futur lointain pleine de beauté naturelle épique, où les machines impressionnantes sont les espèces dominantes. Talanah, Sunhawk du Hunters Lodge, a du mal à trouver un but après la disparition d'Aloy, son ami de confiance. Lorsqu'une mystérieuse nouvelle menace émerge dans la nature, elle retourne à ses racines en tant que chasseuse pour la vaincre, seulement pour apprendre qu'une toute nouvelle race de tueurs mécanisés traque la terre!

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 BIBI MIYU & FOX LITTLE TANUKI

TOKYOPOP



Bibi & Miyu: Lorsqu'un nouvel élève du Japon rejoint la classe de Bibi, elle s'intègre immédiatement, mais Bibi se méfie. Elle sait que Miyu a un secret et elle est déterminée à le découvrir! Le voyage de Bibi l'emmène jusqu'au Japon, et tout en découvrant toutes les nouvelles choses et la magie dans ce pays étranger, elle se rend compte que peut-être qu'elle et Miyu peuvent être amis après tout! PLUS: The Fox & the Little Tanuki, dans lequel un autre grand esprit Fox, emprisonné par les dieux pour arrogance, doit comprendre comment être une baby-sitter réellement grande pour un petit tanuki espiègle ou risquer d'être coincé sans ses pouvoirs pour toujours!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 STREET FIGHTER # 100 RYU VS CHUN LI

UDON ENTERTAINMENT INC



(W) Ken Siu-Chong (A / CA) Panzer

Entre eux, Ryu et Chun-Li ont affronté tous les rivaux implacables, despotes méchants et créatures monstrueuses de l'univers Street Fighter. Maintenant, pour la première fois, ces deux maîtres d'arts martiaux s'affrontent dans le combat ultime alimenté par les fans! La bande dessinée 100e Street Fighter d’UDON est une célébration remplie d’affrontements, de camées et de conflits!

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 BRANDON SANDERSON DARK ONE # 1

VAULT COMICS



(W) Brandon Sanderson

De l'auteur à succès Hugo Brandon Sanderson (Mistborn) avec Collin Kelly, Jackson Lanzing et Nathan Gooden, vient The Dark One Free Comic Book Day Special, le premier chapitre d'une nouvelle série de romans graphiques de Vault Comics! Des visions d'un monde tordu et fantastique hantent Paul Tanasin chaque fois qu'il regarde une surface réfléchissante. Terrifié par ces hallucinations, Paul s'isole. Mais quand il découvre que ce sont des prophéties de Mirandus, un monde dans lequel il est destiné à devenir un destructeur redoutable, il devra embrasser la peur, se lever en tant que Ténébreux et tout briser. Certains mondes doivent être brisés…

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 NARUTO SAMURAI 8 VIZ MANGA

VIZ MEDIA LLC



(W) Masashi Kishimoto (A / CA) Masashi Kishimoto, Akira Okubo

Naruto est un jeune shinobi au talent incorrigible pour le mal. Il a un sens de l'humour fou, mais Naruto est complètement sérieux au sujet de sa mission d'être le plus grand ninja du monde! Samouraï 8: devenir un samouraï semble être un rêve impossible pour Hachimaru, un garçon qui ne peut même pas survivre sans l'aide de son père. Mais lorsqu'un chat samouraï apparaît devant lui, toute sa vie change! Un créateur de manga légendaire et une étoile montante se réunissent pour vous apporter cette épopée de samouraïs de science-fiction!

Réimprimer le matériel

Note: Ados

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

LIVRES DU WEB DE FCBD 2020

JY



(F) Svetlana Chmakova

Un aperçu de la nouvelle série Weirn Books de Svetlana Chmakova, créatrice de Nightschool, mettant en vedette une nouvelle ville et un tout nouveau casting de personnages pour les jeunes lecteurs à l'été 2020! Bienvenue dans le royaume de la nuit, rempli de manettes, de vampires, de barrages et d'autres choses nocturnes qui passent. La ville pourrait être un endroit dangereux plein de magie voyous et de choses qui pourraient vous tuer ou vous manger en un clin d'œil… mais l'école est toujours en session. ET vous devez encore faire vos devoirs!

Classement: tous âges

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 CBLDF & BOOM DEFEND COMICS

FONDS DE DÉFENSE JURIDIQUE BD



(W) Divers (A) Divers

Depuis plus de 30 ans, le CBLDF œuvre pour défendre et défendre la liberté d'expression créative à travers la bande dessinée. Maintenant, en collaboration avec BOOM! Studios, vient une anthologie All-Ages présentant le travail de certains de BOOM! Créateurs bien-aimés des studios. Ces toutes nouvelles histoires expriment le potentiel libérateur et l'épanouissement créatif que les bandes dessinées offrent à tout le monde. Les contributeurs incluent Jeffrey Brown, Sas Milledge (Buffy the Vampire Slayer), Sam Davies (Hex Vet), Christine Larsen (By Night), Rachel Dukes (Steven Universe), Jenna Ayoub (Forever Home) et Audra Winslow (Jo & Rus) .

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

FCBD 2020 OVERSTREET GUIDE DE COLLECTE

GEMSTONE PUBLISHING



(W) J.C.Vaughn (A) Brendon Fraim, Brian Fraim (CA) Billy Tucci

L'équipe derrière The Overstreet Comic Book Price Guide vous propose une bande dessinée qui célèbre la journée gratuite de la bande dessinée, la collecte et le compte à rebours de juillet Overstreet # 50! Bien qu'il soit définitivement centré sur la bande dessinée, il contient également des informations sur la manière de collecter toutes sortes d'objets de collection! Cette année, l'équipe de couverture «Ça ne va pas arriver!» Présente Painkiller Jane et Usagi Yojimbo de Shi: le créateur du retour du guerrier, Billy Tucci!

In Shops on Free Comic Book Day 2020!

MARCHANDISE

FCBD 2020 FUNKO PX MARVEL MYSTERY BOX A, B et C, TAILLES SM à XXL



Funko intensifie son jeu pour la BD GRATUITE JOURNÉE 2020 avec sa toute première Mystery Box PREVIEWS EXCLUSIVE! À l'intérieur, vous trouverez un tout nouveau POP Marvel Comics! PX à tête branlante, une bande dessinée exclusive PX Marvel Funko Variant (titre TBA) et un PX Funko POP! Personnage Tee – tous les articles PX et disponibles dans les bandes dessinées le jour de la bande dessinée gratuite 2020! Le POP! La figurine PX est livrée dans un emballage standard de boîte de fenêtre Funko pour un affichage facile, tandis que la bande dessinée Marvel présente une couverture dans le style Funko, illustrant le POP vedette de la Mystery Box! personnage dans trois designs distribués au hasard: couverture de la variante principale (65%), aucune variante du logo (25%), couverture du logo doré (10%)! Il y a trois boîtes Mystère à choisir (A, B, C), chacune avec son propre design exclusif de T-Shirt du POP en vedette! personnage. Le personnage et le contenu de la boîte sont un MYSTÈRE pour le moment, mais vous n'aurez qu'à attendre la Journée de la bande dessinée gratuite pour découvrir ce qu'il y a dans la boîte! Dans les boutiques le jour de la bande dessinée gratuite 2020!

PPC: 34,99 $

FCBD 2020 COMM ARTIST BROWN T / S

PUBLICATIONS DIAMANT

Les récits graphiques ont toujours fait partie de l'histoire humaine, des peintures rupestres antiques et des hiéroglyphes égyptiens aux bandes dessinées et romans graphiques d'aujourd'hui aux technologies de demain que nous ne pouvons pas encore imaginer. Jeffrey Brown, l'écrivain / artiste bien-aimé de Star Wars: Darth Vader and Son, sa série de livres illustrés originale Lucy & Andy Neanderthal, et son travail autobiographique, nous rappellent que «Comics Are Forever» avec le 2019 Comic Book Day Commemorative Artist T- Shirt and Poster in an original art piece that features Neanderthal children Lucy and Andy and celebrates Free Comic Book Day, past, present, and future!In Shops: Apr 01, 2020

SRP: $11.99

FCBD 2020 COMM ARTIST BROWN POSTER

Graphic narratives have always been part of human history, from ancient cave paintings and Egyptian hieroglyphics to today’s comic books and graphic novels to tomorrow’s technologies we can’t yet imagine. Jeffrey Brown, the beloved writer/artist of Star Wars: Darth Vader and Son, his original illustrated book series Lucy & Andy Neanderthal, and his autobiographical work, reminds us that “Comics Are Forever” with 2019’s Free Comic Book Day Commemorative Artist T-Shirt and Poster in an original art piece that features Neanderthal children Lucy and Andy and celebrates Free Comic Book Day, past, present, and future!In Shops: Apr 01, 2020

SRP: $11.99

FCBD 2020 MARVEL GALLERY EMMA FROST PVC FIGURE

DIAMOND SELECT TOYS LLC



A Diamond Select Toys release! Try to keep your mind clear when you look at this sculpture of the X-Men’s resident Femme Fatale, Emma Frost! Shipping exclusively to stores participating in Free Comic Book Day (May 2nd, 2020), this approximately 12-inch diorama features detailed sculpting and paint applications, and comes packaged in a full-color window box. Designed by Caesar, sculpted by Alejandro Pereira.In Shops: Apr 22, 2020

SRP: $49.99

FCBD 2020 MONDO SPIDERVERSE MILES MORALES PX ENAMEL PIN

MONDO TEES LLC



From Mondo Tees! Miles Morales, the Ultimate Spider-Man, thrilled audiences in the animated blockbuster Spider-Man: Into the Spider-Verse, and this 1.2″ hard enamel pin of Miles designed by Matt Taylor will be just as exciting to your customers on Free Comic Book Day 2020! The butterfly clutch pin comes on an Into the Spider-Verse backing card.In Shops: Apr 22, 2020

SRP: $10.00