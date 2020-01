‘Desenfrenadas’, la nouvelle série Netflix réalisée par des femmes avec Tessa Ia et Bárbara López

Les productions originales de Netflix, à la fois pour le cinéma et la télévision, ont acquis une certaine pertinence, en particulier lorsque la plate-forme de streaming dirige les cérémonies les plus importantes de l’industrie avec un contenu ils n’adhèrent à aucun précepte commercial, donnant aux créateurs la liberté d’aborder différents problèmes et avec différents récits. Les productions de Netflix en Amérique latine, y compris le Mexique, ne font pas exception avec des titres connus sous le nom de Narcos: Mexico, History of a crime: Colosio, 1994, The House of Flowers, Luis Miguel, la série, Crows Club et celui qui est ajouté à la liste: Rampant.

Rampant est une nouvelle production Netflix Protagonisée par Tessa Ia (Narcos: Mexique), Barbara Lopez (L’amour à mort dans le célèbre personnage de Juliantina), Lucia Uribe (Simple) et Coty Camacho (réalisateur de Toxina néon). Cette série nous présente Vera, Rocío et Carlota, trois amis avec des personnalités différentes qui décident de se lancer dans un week-end pour échapper à tous leurs problèmes comme la poursuite de la réussite professionnelle, la construction d’une famille et les stéréotypes physiques de la société.

Netflix a publié eLe premier trailer de cet Unbridled à annoncer la date de sortie dans le catalogue, qui est prévue pour le 28 février 2020. Et c’est dans cette avancée que nous rencontrons également Marcela, une femme qui les oblige (avec un pistolet, tel quel) à se rendre à Oaxaca dans son désespoir pour échapper à ses propres problèmes. Mais au cours du voyage, c’est que des femmes si différentes découvrent un point en commun, à savoir leur féminité et leur pouvoir de décision.

Rampant utilise le cliché des stéréotypes et de l’autonomisation des femmes pour raconter son histoire, mais la fait traverser ses personnages à des problèmes beaucoup plus vastes qui ne devraient pas seulement concerner les femmes, mais pour tous les individus qui font partie de la société. En outre, l’une des caractéristiques les plus importantes de Rampant est le fait qu’il s’agit d’une série faite par des femmes …

Elisa Miller (Le plaisir est à moi) participe en tant que réalisatrice de certains épisodes de Rampant avec Julio Hernández Cordón (je vous promets l’anarchie) et le créateur, un homme du nom de Diego Martínez-Ulanosky qui produit la série avec Raúl Aragón et Estefanía Leal. Camila Jurado, lauréat du concours international de photographie de rue urbaine DotArt d’Italie en 2013, Elle était en charge de la photographie de ce titre Netflix.

La bande originale de la série est également dirigée par des artistes féminines telles que Natalia Lafourcade, Elsa et Elmar, Vanessa Zamora, Tomasa del Real, Loli Molina, The Chamanas avec Paulina Reza, Mme Nina, Rebeca Lane, La Bien Querida, et bien d’autres noms qui incluent également Caloncho (qui participe également à la série en tant que personnage).

D’autres actrices et acteurs qui font partie de la distribution de Desenfrenadas sont Fernando Ciangherotti, Angélica Aragón, Tomás Ruíz, Diego Calva, Vico D’Alessandro, Gabriel Chávez, Jimena Padilla, Greta Cervantes, Silvia Gómez, Daniela Salinas, Louis David Horné et bien d’autres. Ici, nous quittons la bande-annonce de Rampage: