Deseret Tavares, prédit les catastrophes naturelles et les ruptures amoureuses d'ici 2020

Clairvoyant Deseret Tavares était présent dans un canal de Youtube Présenter les prédictions pour 2020 parmi eux sont les catastrophes naturelles ainsi que les ruptures parmi les célébrités.

Ce qui a le plus attiré l'attention au début de l'entretien avec Tavares, c'est le désir de savoir les prédictions sur le changement climatique et à mesure que l'interview progressait, les nouvelles étaient encore plus surprenantes.

Le chauffeur a commencé à demander le changement climatique, les ouragans, comment la météo, les tremblements de terre, tout ce qui touche à la nature allait être affecté.

Rapidement, le clairvoyant a commencé à se mélanger son deck pour répondre aux questions posées, à quelle Deseret Il a commencé par dire qu'elle avait déjà annoncé que cette année serait celle du feu et de la terre, une année de volcans, un phénomène qui s'est produit tout au long de cette année et même la 2018 aussi.

"L'année prochaine, nous verrons de nombreux problèmes avec les ouragans, les tremblements, 3 tsunamis l'année prochaine, de nombreux changements de gouvernement et plus que tout ce qui a à voir avec la terre", a déclaré Deseret.

Les prédictions avec lesquelles Tavares a commencé ont à voir avec la mer, car c'est là qu'elles commenceront, mais que cette année sera pleine de tremblements et il y aura selon un méga tremblement de terre au Chili et un tremblement relativement fort qui se fera sentir jusqu'au Pérou.

Tavares mentionne également qu'il y aura des problèmes avec glaciers, ainsi que la Patagonie aura une peur assez forte, une autre prédiction qui a attiré l'attention était que dans les Caraïbes, il y aurait une sorte de tourbillon au centre de la mer.

Deseret est un clairvoyant, une personne qui a tous les sens éveillé dans un point spirituel contrairement à un voyant qui n'a qu'un seul don éveillé, il ne peut que voir et le clairvoyant peut voir, entendre, sentir, canaliser et sentir, ressentir l'information et la télécharger est en contact avec des êtres d'une autre dimension.

Interrogé sur l'épreuve de force, Deseret a vu deux couples assez célèbre et qu'ils ont fait la une des journaux, Jennifer Lopez et Shakira, malgré le fait que Jlo n'est pas encore marié, dit Tavares qu'au moment où il se marie de la même manière, il se séparera et que Shakira et Piqué sont sur le point de divorcer.

