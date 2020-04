Christian Dior: Designer of Dreams est le documentaire de la plus grande exposition de mode

▲ Le film montre plus de 300 robes de toutes les époques et est disponible sur YouTube.Photo prise au Musée des Arts Décoratifs de Paris

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Mardi 28 avril 2020, p. 8

Il y a quelques années, Casa Dior a célébré son 70e anniversaire avec une exposition. Plus de 70 ans d’histoire de la haute couture ont été résumés dans Christian Dior: Designer of Dreams, un itinéraire thématique et chronologique qui a été exposé au Musée des Arts Décoratifs de Paris, entre 2017 et 2018.

L’exposition est également un documentaire qui révèle le processus de la planification à l’ouverture de l’exposition, l’une des plus importantes dans le domaine de la mode. La beauté des rêves, plus essentielle que jamais, tombe sous le charme des trésors enchanteurs contenus dans l’exposition, a écrit la firme française avec le film sur sa chaîne YouTube.

Florence Müller et Olivier Gabet, conservateurs, guident l’itinéraire. Plus de 300 robes de toutes les périodes composent l’échantillon; certains ont été portés par la princesse Diana ou la grâce de Monaco; Charlize Theron ou Jennifer Lawrence.

Dans le même temps, des centaines de documents tels que des illustrations, des plans, des photographies, des lettres, des manuscrits et de la publicité sont affichés pour la première fois. Les accessoires de mode abondent également: chapeaux, bijoux, sacs, chaussures et flacons de parfum.

Les œuvres choisies sont là pour souligner et préfacer la vision de Christian Dior. Florence Müller rappelle que la créatrice a voulu restaurer le sens esthétique perdu en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, l’exposition rend également compte des contributions du français à l’histoire de la mode.

Il reconnaît également le travail d’autres designers qui ont travaillé dans la maison, comme Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Chiuri, qui avaient une place dans les 3000 mètres carrés qu’il couvrait.

La précédente rétrospective consacrée à Christian Dior à Paris date de 1987, dans le même musée. Il s’est concentré sur ses 10 premières années de création, mais cette fois il est également possible d’observer le travail des restaurateurs, couturières, techniciens et modèles participants, à la fois dans l’exposition et dans l’industrie.

