Désolé! Adam Levine s’excuse pour son attitude à Viña del Mar

29 février 2020

Après le scandale provoqué par le chanteur du groupe américain Maroon 5, Adam Levine, dans la ville de Viña del Mar; Le chanteur a décidé de s’avancer et de s’excuser sur ses réseaux sociaux pour calmer les critiques qui lui étaient adressées.

Le 27 février, Levine et le reste du groupe se sont produits au Festival de Viña del Mar pour se produire devant le soi-disant monstre de la Cinquième vergara, une performance qualifiée de “médiocre” par les participants.

Selon Levine, il y avait des problèmes avec le son, ce qui aurait affecté sa performance vocale. Cependant, il n’y a aucune excuse valable pour expliquer, par exemple, pourquoi le groupe n’a pas voulu recevoir la fameuse mouette qui est livrée aux artistes présents au festival.

L’interprète de “This Love” a été enregistrée en descendant de la scène du festival très obscur, tout en déclarant que Viña del Mar n’était pas ce à quoi je m’attendais. “C’est une émission de télévision … Ce n’était pas un concert”, a-t-il dit.

Selon Levine, avant de monter sur scène, il y avait “quelque chose” qu’on lui a dit dans les coulisses et que cela l’a affecté, ce qui a réduit sa performance sur scène, qu’il considérait comme non professionnelle et je m’en excuse. “

