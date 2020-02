Dessins d’artistes Transformez les personnages de «The Thing» en une fausse ligne de Funko POP! Jouets en vinyle

Funko a laissé très peu de pierres intactes dans leur quête pour transformer N’IMPORTE QUI et TOUT LE MONDE en POP! jouet en vinyle, et ils ont donné beaucoup d’amour au genre d’horreur au fil des ans.

Mais il y a encore des films d’horreur classiques qui n’ont pas encore obtenu le POP! traitement de vinyle, et l’un d’eux (au moment de la rédaction de cet article) est John Carpenter La chose.

Les différents personnages et monstres de The Thing sont tous instantanément reconnaissables aux fans d’horreur, ce qui permettrait à Funko de créer une gamme de jouets assez impressionnante. Mais en attendant, un fan a pris les choses en main et a préparé une ligne de dessins maquettes qui nous donnent une bonne idée de ce qu’est un véritable POP! la ligne basée sur The Thing pourrait ressembler.

Ces dessins sont une gracieuseté de @Funko_Maverick sur Instagram, et il a imaginé tous les principaux acteurs comme des jouets Funko. Monstres, pour le moment, non encore inclus….