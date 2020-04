Destin Daniel Cretton, directeur de Shang Chi, partage une nouvelle photo de BTS

Le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, a partagé une nouvelle image en coulisses du film avant l’arrêt de la production par le coronavirus.

L’un des projets les plus intéressants de la phase 4 des studios Marvel est Shang-Chi, car il est un personnage relativement inconnu pour beaucoup. Peut-être, la partie la plus excitante de Shang-Chi est qu’il s’agira d’un film de kung-fu se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, le film présentera également le vrai mandarin après le faux-out dans Iron Man 3.

Shang-Chi tournait en Australie avant que la production ne soit suspendue comme de nombreux autres projets Marvel Studios en raison du coronavirus. La pandémie a également provoqué un changement dans toute la phase 4 de Marvel Studios, poussant Shang-Chi de février 2021 à mai 2021. On ne sait pas quand le tournage reprendra, mais le réalisateur Destin Daniel Cretton a partagé une nouvelle image en coulisses avec Simu Liu, Awkwafina et autres. Vous pouvez voir l’image des coulisses ci-dessous.

Quel film de phase 4 êtes-vous le plus excité? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Introduit dans l’édition spéciale Marvel # 15 en décembre 1973, Shang-Chi est un artiste martial qualifié qui a été élevé dans un complexe isolé situé en Chine et formé par son père Fu Manchu, un seigneur du crime chinois et un sorcier immortel qui a tenté à plusieurs reprises de conquérir le monde . Lorsque Shang-Chi a finalement été autorisé à s’aventurer dans le monde extérieur pour faire les offres de son père, il a appris les mauvaises manières de son père et a simulé sa propre mort avant de se lancer dans une mission pour abattre l’empire criminel de Fu Manchu.

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario écrit par David Callaham, Shang-Chi et les légendes des dix anneaux étoiles Simu Liu, Awkwafina et Tony Leung.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le 7 mai 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur les projets de phase 4 à venir de Marvel Studios!

Source: Instagram

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.