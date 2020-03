«Destination finale»: Lisez le traitement et le scénario originaux de Jeffrey Reddick! [Exclusive]

La mort, les impôts et le frisson inévitable qu’éprouve un cinéphile d’âge moyen lorsqu’il apprend qu’un autre film qu’il a filmé dans les salles lors de sa première tournée fête maintenant un anniversaire majeur – ce sont les seules certitudes de la vie. Exemple concret: Destination finale, le film d’horreur / thriller inventif de 2000 qui a lancé une franchise qui couvre cinq films (à ce jour), vient de célébrer son 20e anniversaire la semaine dernière. Et lecteur, laissez-moi vous dire: le fait que cet écrivain de près de 40 ans ait attrapé ce film le week-end d’ouverture quand il était enfant… eh bien, cela fait penser à sa propre mortalité, c’est un fait.

Pour commémorer ce point de repère, le site Web de la culture pop Consequence of Sound a récemment publié une histoire orale du film, qui détaille les origines et la production du film. Les fans d’horreur devraient particulièrement noter les débuts de l’histoire en tant que script de spécification «X-Files» écrit par l’écrivain Jeffrey Reddick, qui avait été inspiré par un article du People Magazine détaillant la prémonition d’une mère selon laquelle le vol de sa fille était destiné à exploser. Après un solide conseil d’un ami de New Line, Reddick a choisi de transformer son récit effrayant concernant l’inéluctabilité de la mort en un scénario de long métrage.

Sa première étape a été de retravailler l’idée centrale de son script «X-Files» en un traitement de douze pages avec le titre de travail Vol 180. Une fois que New Line a acheté le traitement, Reddick s’est mis à écrire l’intégralité de la fonctionnalité. Au moment où le film est entré en production, le scénario avait été retravaillé en écrivant le duo Glen Morgan et James Wong (ce dernier également réalisé). Les scénaristes de «X-Files» ont pris quelques libertés avec le récit original de Reddick, le principal changement étant que la menace du film ne serait pas une silhouette ténébreuse, mais une force invisible qui se réjouit apparemment de revendiquer sa proie grâce à Rube Goldberg, de plus en plus inventif esque scénarios.

Bien que cette différence entre le concept initial et le film fini soit déjà largement connue, ce qui n’était pas aussi bien connu était les détails les plus fins du traitement et du script originaux de Reddick. En eux, le ton est beaucoup plus sombre que l’approche effrayante et ludique intermittente du film, présentant un méchant qui a armé les faiblesses émotionnelles et psychologiques de ses victimes pour les pousser au suicide, conduisant à des décors assez macabres qui révèlent l’amour évident de Reddick pour A Nightmare sur Elm Street. Et en plus de la plupart des noms des personnages étant différents, le traitement et le script original présentent également un personnage intrigant nommé Randall Sykes, membre d’un groupe de soutien pour les survivants d’une catastrophe qui aide à guider nos pistes vers leur compréhension de leur situation surnaturelle avec son des idées sur la prédestination et la prémonition, même en déclarant à un moment donné que “… la mort vient pour vous”. Ce n’est pas exagéré de penser que ce personnage a finalement été réécrit pour devenir le mortuaire effrayant de Tony Todd, William Bludworth, bien qu’il soit une figure étonnamment différente à bien des égards.

Ce ne sont pas les seules différences, bien sûr. Cependant, plutôt que de simplement énumérer chaque changement individuel qui a été effectué du traitement au scénario en passant par le film, nous ici à Bloody Disgusting avons la chance de présenter à la fois le traitement complet et la première ébauche du scénario original, comme nous l’a si gentiment fourni par Jeffrey Reddick lui-même!

De M. Reddick: «Ci-dessous, le traitement original pour le vol 180 et le script. C’est intéressant car le traitement [is] différent, et également axé sur un enseignant et certains autres adultes. Mon amour de Nightmare sur Elm Street est là-dedans. Je pense que James Wong et Glen Morgan ont définitivement fait un excellent choix pour le fonder davantage dans la réalité avec l’angle Rube Goldberg. Je pense que cela faisait de la mort une menace universelle, alors que cette version la rendait plus personnelle pour les gens qui l’ont trompée. »

Donnez un coup d’œil à ces pièces rares de l’histoire de l’horreur en cliquant sur les deux images ci-dessous, puis laissez-nous un commentaire pour nous faire savoir ce que vous pensez. Prendre plaisir!

