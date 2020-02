Destiny Chukunyere sera le représentant de Malte à Rotterdam

De moins en moins pour l’Eurovision 2020 et les pays qui aspirent à participer à leur grande finale annoncent déjà leurs représentants, comme c’est le cas avec Malte, qui a choisi Destiny Chukunyere, vainqueur de l’Eurovision Junior 2015, avec la chanson “Save The Hero”. La jeune chanteuse devra concourir en première demi-finale du concours pour obtenir une place dans le concours musical.

Destiny Chukunyere sera le représentant de Malte à l’Eurovision 2020

La présélection du pays méditerranéen a été réalisée dans le talent X Factor, dans lequel Chuyunkere a remporté la victoire après sa carrière impeccable dans le concours, dans lequel il avait comme mentor Ira Losco, représentant maltais à l’Eurovision en 2002 et en 2016. La décision finale est tombée au public, qui Il a choisi le vainqueur de l’Eurovision Junior 2015 contre les trois autres finalistes: Justine Shorfid, FAITH et Kyle Cutaja.

Pour la deuxième année consécutive, Malte choisit son représentant pour l’Eurovision lors de la finale du Facteur X. L’année dernière, la gagnante, qui a décroché sa place en grande finale, était la chanteuse Michela Pace sur le thème “Chamaleon”. Michela était en 14e place avec 107 points d’un total de 26 pays qui ont participé au festival qui s’est tenu à Tel Aviv, dans lequel le Néerlandais Duncan Laurence a remporté la victoire.

Vétéran au concours

Destiny Chukunyere n’a que 17 ans, elle sera donc l’un des benjaminas du festival cette année. La jeune femme a commencé à s’intéresser au monde de la musique depuis qu’elle était très jeune et Il a participé à plusieurs compétitions musicales, comme ‘Britain’s Got Talent’ en 2017, où il était à la sixième place. Il connaît très bien le monde de l’Eurovision, car il a représenté Malte à l’Eurovision Junior 2015 avec “Not My Soul”, un thème avec lequel il a remporté la victoire.

