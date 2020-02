Destiny’s Child ‘Say My Name’ est remixé dans la bande-annonce de ‘Candyman’

Destiny’s Child reçoit le traitement de Jordan Peele.

Le succès du groupe «Say My Name», gagnant d’un Grammy, fait peau neuve dans la première bande-annonce de la très attendue réinvention par Peele du classique Candyman de 1992.

Le clip de deux minutes pour le redémarrage de l’horreur est arrivé ce matin et présente du sang, des miroirs, des abeilles et une version étrangement ralentie de “Say My Name”, qui a passé trois semaines au n ° 1 du Billboard Hot 100 en mars 2000 .

Le film, produit par Get Out’s Peele et réalisé par Nia DaCosta (Little Woods), met en vedette Yahya Abdul-Mateen II (Us), Teyonah Parris (Si Beale Street pouvait parler), Nathan Stewart-Jarrett (Misfits) et Colman Domingo (Fear the Walking Dead).

Le film original portait sur le Candyman, un ancien esclave et artiste qui a été brutalement assassiné au 19e siècle. Selon la légende urbaine, il revient lorsque vous prononcez son nom cinq fois dans le miroir. Le remake s’articule autour du bébé survivant du premier film, Anthony McCoy (Abdul-Mateen), un artiste visuel qui s’intéresse à la légende de Candyman.

Il évoque l’esprit tueur du fantôme en organisant une exposition avec un miroir au cours de laquelle il ose les participants à prononcer son nom. Mais il regrette rapidement sa décision. «Je pense que j’ai fait une erreur. Je l’ai ramené », explique McCoy.

Peele a précédemment tourné le hit des années 90 de Luniz “I Got 5 on It” pour le blockbuster de l’année dernière, Us.

Candyman sortira en salles le 12 juin. Regardez la bande-annonce ci-dessous.