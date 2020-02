Desy Rodríguez (‘GH 14’) signe pour ‘Veneno’ pour donner vie à Paca “La Piraña”

Desirée Rodríguez était l’une des participantes de «Big Brother 14». Je dois être l’un des finalistes de son édition, mais il est resté aux portes de devenir le gagnant, puisqu’il a finalement remporté le prix Susana. Après avoir traversé la maison de Guadalix, Rodriguez a eu une forte dispute publique avec son père et sa sœur et, depuis lors, sa vie ne s’est pas améliorée. Fin 2019, il a expliqué la terrible situation économique qu’il traversait après la mort de son père et renonçant à l’héritage en étant trompé par sa famille: “Je suis au chômage, je n’ai pas d’argent et ma famille me tourne à nouveau le dos“a déploré le sévillan.

Desirée Rodríguez et Paca la Piraña

Après avoir été complètement coulé, il semble que l’ancien concurrent «GH» ait enfin retrouvé son canot de sauvetage grâce aux Javis. Comme l’a rapporté El Español, Rodríguez est l’une des vedettes de «Veneno: Vida y muerte de un icono», la nouvelle fiction de Javier Calvo et Javier Ambrossi, où elle jouera Paca la Piraña, la meilleure amie de Cristina «La Veneno», des années 80 au début des années 2000.

Les amis se sont rencontrés dans un bar à Torremolinos, dans lequel Paca a interprété des chansons de Rocío Jurado, entre autres artistes. A cette époque, «La Veneno» était toujours José Antonio et avait une grande dévotion pour le chanteur. Ils ont immédiatement forgé une grande amitié, qui a duré plus de 20 ans. La sévillane est très heureuse d’avoir terminé ce rôle, ce qui sera sans aucun doute une belle opportunité pour elle après tout ce qu’elle a souffert depuis qu’elle a quitté la réalité.

En mars, dans ATRESplayer PREMIUM

Avec elle, des actrices de calibre Isabel Torres, Daniela Santiago, King Jedet, Lola Rodríguez, Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Paca ‘La Piraña’, Sophia Lamar, Mariona Terés, Mercedes León, Elvira Mínguez, Lara Martorell et Marcos Sotkovszki. La fiction consiste en huit chapitres de cinquante minutes, visible en mars 2020, via la plateforme Atresplayer Premium. La fiction arrive comme ça plus tôt que prévu, puisque son tournage a commencé en décembre et il a été annoncé qu’elle serait d’environ quatre mois.

