Détail! Regardez le cadeau que Natti Natasha a offert à papa Yankee pour son anniversaire

Tout le monde a hâte

3 février 2020

La chanteuse Natti Natasha est sans aucun doute l’une des artistes les plus célèbres du moment car sa musique l’a emmenée loin, elle a franchi les frontières sans s’arrêter qu’il n’y a aucun doute. Son thème le plus populaire est le célèbre “Criminal”

Il est depuis longtemps associé au chanteur Daddy Yankee avec qui il a eu des moments difficiles car la presse prétend avoir une relation cachée malgré le fait que le chanteur soit marié.

À cette occasion, nous avons observé une publication dans le compte officiel d’Instagram qui a donné beaucoup à réfléchir car elle a fait une méga dédicace à Daddy Yankee où il a clairement exprimé son amour et son affection.

La photographie cite ce qui suit: «Quand ma carrière a été perdue à cause des nombreux problèmes que j’ai eu en silence, cet homme qui vient ici et parfois les fans imaginent ce que ce n’est pas, a rouvert les portes, à la fois professionnel et personnel. et m’a fait partie de sa famille “

«Aujourd’hui et tous les jours, je remercie Dieu de m’avoir permis d’apprendre d’un génie de l’industrie. Joyeux anniversaire @ papayankee Merci de nous avoir motivés à suivre le bon chemin avec discipline, respect et humilité. #happybirthdaydaddyyankee Long Life Boss. “

