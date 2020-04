Détails de Vega Brothers révélés par Michael Madsen – / Film

Il était une fois à Hollywood, Quentin Tarantino rêvait de combiner les mondes de Reservoir Dogs et Pulp Fiction en Les frères Vega. Michael MadsenLe personnage de Reservoir Dogs and John TravoltaLe personnage de Pulp Fiction avait tous les deux le même nom de famille – Vega – et Tarantino voulait vraiment faire équipe avec les deux acteurs pour un film de préquelle (cela devrait être une préquelle, puisque les deux frères Vega meurent dans leurs films respectifs). Hélas, cela ne s’est jamais produit. Tarantino a laissé tomber des friandises sur le projet abandonné au fil des ans, et maintenant Michael Madsen a offert encore plus de détails.

À l’époque où Quentin Tarantino commençait à développer Inglourious Basterds, il a eu l’idée de faire un film sur les frères Vega – Vincent (John Travolta) et Vic (Michael Madson). Mais au fil des années, le projet est devenu de moins en moins probable, principalement en raison de l’âge de ses deux hommes potentiels. En 2007, Tarantino a parlé un peu du projet et a reconnu qu’il ne serait jamais réalisé. “J’avais même un titre pour ça”, a déclaré le cinéaste. «Il s’appelait Double V Vega. Cela aurait en fait eu lieu pendant que Vincent était à Amsterdam, alors qu’il dirigeait l’un des clubs Marcellus à Amsterdam. Et Vic va lui rendre visite. »

Cependant, Tarantino a également ajouté qu’il avait une idée qui permettrait aux acteurs plus âgés de faire le film et d’en faire une suite au lieu d’une préquelle:

“Mais nous sommes un peu plus âgés maintenant, et comme ils sont tous les deux morts – il faudrait que ce soit une préquelle. En fait, j’ai trouvé un moyen que j’aurais pu faire, même en étant plus âgé et mort là où ils avaient tous des frères plus âgés et leurs deux frères se sont réunis parce que les deux gars sont morts. Et ils voulaient se venger ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, ils [the actors] sont trop vieux pour ça … je dois dire, c’est un peu improbable maintenant. “

Dans une récente interview avec THR, Michael Madsen a confirmé les plans de Tarantino. “Il avait eu l’idée que ce seraient les frères jumeaux de Vic et Vincent, qui se seraient rencontrés après la mort de leurs frères et sœurs”, a déclaré Madsen. “C’était très compliqué, mais quand Quentin commence à discuter d’une idée, il est très facile de la suivre.” Madsen a ajouté: «La photo allait commencer avec la libération de nous deux de prison dans différents États. Et nous ouvrons un club à Amsterdam. »

Révéler que Travolta et les personnages de Madsen avaient tous deux leurs propres jumeaux identiques semble un peu idiot, mais comme le dit Madsen, Tarantino aurait probablement pu trouver un moyen de le faire fonctionner. Une idée antérieure du film aurait complètement nié l’idée des jumeaux et aurait été une véritable préquelle, menant aux événements de Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Cette version impliquerait un troisième frère Vega nommé Vito, également décédé (ces frères Vega ont vraiment de la malchance).

Bien sûr, rien de tout cela ne s’est produit, et le film Vega Brothers doit maintenant être jeté sur la pile avec tous les autres projets non réalisés de Tarantino, comme son film Star Trek, son film James Bond et Kill Bill Vol. 3.

