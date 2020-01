Détails, prix, comparaisons et plus du service de streaming Peacock – / Film

NBCUniversal a révélé de nouvelles informations sur son prochain service de streaming Peacock cet après-midi, y compris des détails sur les niveaux de prix, le type de contenu qui sera présenté et comment il prévoit de déployer le service. Lisez la suite pour découvrir comment ce service se compare à des concurrents comme Disney +, Netflix, Hulu, Amazon, et plus encore.

Détails du service de streaming Peacock

Nous avions déjà entendu dire que Peacock serait lancé avec 15 000 heures de contenu disponible en streaming. Mais aujourd’hui, la société a annoncé (via CNN) qu’il y aura plusieurs niveaux de service – seuls certains d’entre eux auront accès à cette bibliothèque complète de contenu.

Les deux niveaux comprennent “Peacock Free“, Un plan financé par la publicité qui est accessible à tous et qui offrira 7 500 heures de programmation, y compris l’accès à des films et à des émissions de télévision classiques. Mais si vous voulez voir le contenu original du service, y compris des émissions comme MacGruber ou Sam EsmailNouvelle approche Battlestar Galactica, vous devrez débourser pour “Peacock Premium», Qui donne accès à l’ensemble des 15 000 heures de programmation – y compris les sports et, pour la toute première fois, un accès anticipé à l’étable de NBC, des émissions-débats nocturnes. Nouveaux épisodes de L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon sera disponible en streaming sur Peacock Premium à partir de 20 h HE et Tard dans la nuit avec Seth Meyers commencera à diffuser à 21 h HE (les deux sont environ trois heures et demie avant leurs créneaux de diffusion traditionnels).

Il semble que chaque niveau donnera aux abonnés un accès à environ 400 émissions de télévision, y compris The Office (qui quitte Netflix à la fin de cette année), Parks and Recreation, 30 Rock, Bates Motel, Battlestar Galactica, Brooklyn Nine-Nine, Cheers , Covert Affairs, Downton Abbey, Everybody Loves Raymond, Frasier, Friday Night Lights, House, Keeping Up with the Kardashians, King of Queens, Married… With Children, Monk, Parenthood, Psych, Royal Pains, Saturday Night Live, Superstore, The Real Housewives, Top Chef, Will & Grace. De nouveaux épisodes d’émissions NBC comme This is Us seront visibles le lendemain de leur diffusion.

De plus, il y aura plus de 600 films disponibles, y compris les films Fast & Furious, Jason Bourne, Jurassic Park, Field of Dreams, The Big Lebowski et du contenu plus familial comme E.T. les films Extra Terrestrial, Shrek et Despicable Me.

Niveaux de prix, dates de lancement et comparaison de Peacock avec d’autres services de streaming

En termes de prix, Peacock Premium sera gratuit pour les abonnés Comcast et Cox, et il en coûtera 4,99 $ pour tout le monde. Il existe également un niveau de Peacock Premium qui coûte 9,99 $ et est sans publicité.

Voici une note intéressante sur les dates de sortie: nous avions déjà entendu dire que le service ferait ses débuts en avril, mais il s’avère que cela ne sera vrai que pour les clients Comcast X1 et Flex, qui auront accès à Peacock sur 15 avril 2020. Tous les autres devront attendre trois mois complets pour pouvoir y accéder – jusqu’à 15 juillet 2020. (Ces dates concernent la version nationale du service – je ne suis pas encore sûr des détails concernant un déploiement international.)

Les abonnés peuvent donc payer 9,99 $ par mois pour une version sans publicité de Peacock, ce qui leur donne accès à 15 000 heures de contenu. Voici comment cela se compare aux principaux rivaux du service dans Streaming Wars.

Disney +

Présente environ 7 000 épisodes télévisés et 500 films

Coûte 6,99 $ par mois, mais peut être groupé avec ESPN + et une version de Hulu financée par la publicité pour 12,99 $ par mois

Hulu

68 000 heures de contenu

Prix: Basic (5,99 $ par mois), Premium (11,99 $ par mois), Basic + Live TV (44,99 $ par mois) et Premium + Live TV (50,99 $ par mois). Peut également être combiné avec Disney + et ESPN + (12,99 $ par mois)

HBO Max

10 000 heures de contenu

Un contenu de bibliothèque de Warner Bros., New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes, etc.

Prix ​​14,99 $ par mois

Les clients AT&T HBO existants et les abonnés HBO maintenant facturés directement pour obtenir HBO Max sans frais supplémentaires

Lancement en mai 2020

AppleTV +

Lancement l’année dernière avec huit séries originales (sept scénarisées et une non scénarisée) et un documentaire original disponible au lancement, avec des plans pour lancer de nouveaux contenus originaux chaque mois par la suite

4,99 $ par mois

Amazon Prime Video

En octobre dernier, Amazon Prime Video proposait 18 405 films et 1 981 émissions de télévision

8,99 $ par mois

Netflix

En octobre dernier, Netflix offrait 5 579 titres (4 010 films, 1 569 émissions de télévision)

Trois plans tarifaires: De base (8,99 $ par mois), Standard (12,99 $ par mois) et Premium (15,99 $ par mois)

