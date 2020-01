Détails révélés sur la série Green Lantern de HBO Max

Excité par le prochain HBO Max La lanterne Verte série de Greg Berlanti? Eh bien, voici quelques détails supplémentaires pour garder votre intérêt brillant, euh, vert. Selon Sarah Aubrey, responsable du contenu chez HBO Max, la série se concentrera à la fois sur les Green Lanterns et sur le vilain Sinestro.

“Cela va s’étendre sur plusieurs décennies en se concentrant sur deux histoires sur les lanternes vertes sur Terre”, ainsi que dans l’espace, “Entrer dans l’histoire de Sinestro,” le responsable de la programmation a déclaré Deadline.

Les fans de Green Lantern se souviendront peut-être que Sinestro est un ancien membre du Green Lantern Corps qui a été déshonoré pour avoir abusé de son pouvoir. Il devient finalement le principal ennemi de Hal Jordan et fondateur du Sinestro Corps. Le personnage a été joué par Mark Strong dans Martin Campbell’s 2011 La lanterne Verte avec Ryan Reynolds dans le rôle-titre. Pour ce qu’il vaut, Berlanti a également co-écrit ce film, qui était universellement considéré comme un flop après avoir rapporté seulement 220 millions de dollars dans le monde avec un budget de 200 millions de dollars.

Berlanti est également producteur exécutif sur Le flash, Super Girl, DC’s Legends of Tomorrow, Batwoman, et Éclair noir pour The CW. Pour DC Universe, il produit Titans, Patrouille du destin, et Stargirl. En outre, développe des retombées pour Superman et Lois Lane aussi bien que Flèche verte et les Canaries. On ne sait pas si le nouveau La lanterne Verte la série aura un impact sur le long développement Corps des lanternes vertes film.

Êtes-vous excité de voir La lanterne Verte sur HBO Max? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

