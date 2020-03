Détails sur le Blu-ray Touch of Death de Bruceploitation Classic Fist of Fear

Détails du Blu-ray Touch of Death, Fist of Fear, classique de Bruceploitation

The Film Detective, l’un des principaux réseaux de diffusion de médias classiques et archives de films qui restaure les films classiques pour les coupeurs de câbles d’aujourd’hui, a annoncé l’édition du 40e anniversaire du classique culte Poing de peur, touche de mort dans un coffret de collection spécial. Présenté pour la première fois en 1980 par le distributeur et producteur vétéran Terry Levene et le réalisateur Matthew Mallinson, Poing de peur, touche de mort créé comme l’une des dernières pièces de l’ère de Bruceploitation.

Sous-genre du cinéma des années 1970, Bruceploitation s’est accroché au succès au box-office de l’héritage de Bruce Lee après la disparition prématurée de la star en 1973, utilisant des sosies de Lee et des images d’archives de la légende lui-même. Taillant une niche dans le marché de grindhouse, Bruceploitation a non seulement séduit les fans de l’époque, mais a généré un statut culte ces dernières années.

Fidèle à la mode Bruceploitation, Poing de peur, touche de mort présente des scènes de combat époustouflantes que les téléspectateurs devront voir pour y croire, plaçant le Championnat du monde de karaté 1979 sur le devant de la scène, où les artistes martiaux tentent d’éliminer la compétition et de revendiquer le titre de «successeur de l’héritage de Bruce Lee».

À l’aide d’entrevues de style faux documentaire dans le film, animées par Adolph Caesar, nominé aux Oscars, les maîtres d’arts martiaux Fred Williamson et Ron Van Clief, entre autres, émergent de tous les coins du monde des arts martiaux pour donner leur avis sur la question de savoir si un concurrent peut être réputé digne de l’héritage de Bruce Lee.

Lee lui-même reçoit la première place dans le film, apparaissant dans des images d’archives surnommées «L’histoire de Bruce Lee», une chronique des premières années de Lee partiellement tirée du film de 1957, Thunderstorm. Dans le film, un coup de Kung Fu connu sous le nom de «Touch of Death» enveloppe la disparition prématurée de Lee dans le mystère, avant de retourner au Championnat du monde de karaté pour regarder le nouveau vainqueur réclamer le titre.

La star du film, Fred Williamson, a déclaré: «Il n’a jamais été conçu pour être un film d’arts martiaux sérieux. C’est une comédie et une satire… un mauvais film qui était bon. Pourquoi était-ce bien? C’était divertissant, c’est pourquoi, après tout, vous faites un film. »

Dit Phil Hopkins, fondateur de The Film Detective, “Nous sommes ravis de donner à” Fist of Fear, Touch of Death “la restauration qu’elle mérite en l’honneur de sa 40e année. Les fans du récent hommage de Quentin Tarantino à l’âge d’or d’Hollywood, «Once Upon a Time in Hollywood», ne manqueront pas d’apprécier ce classique de Grindhouse et ses nouvelles fonctionnalités inédites. »

Une sensation de circuit d’entraînement en 1980, cet ensemble de collection spécial du 40e anniversaire est garanti pour emballer le public, avec un boîtier Blu-ray rouge sang et une superbe restauration 4K à partir du négatif original de la caméra 35 mm sous licence exclusive de la producteurs originaux du film chez Aquarius Releasing, Inc.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES EXCLUSIVES: Les stars Fred Williamson et Ron Van Clief sont réunies pour des interviews, magistralement produites par le fondateur du Prince Henry Entertainment Group, Frazier Prince; et le producteur Terry Levene, le réalisateur Matthew Mallinson et le scénariste Ron Harvey donnent leur avis sur le film derrière la caméra dans de nouvelles interviews menées par le producteur et monteur Jim Markovic dans le cadre d’une featurette exclusive de 30 minutes, C’est Bruceploitation, par Daniel Griffith de Ballyhoo Motion Pictures. Les copies Blu-ray en édition limitée comporteront un livret de notes spécial écrit par Justin Decloux et Will Sloan, animateurs du podcast The Important Cinema Club.

Poing de peur, touche de mort est disponible à l’achat le 31 mars sur Blu-ray en édition limitée (24,99 $) ou sur DVD (19,99 $). Avec une pression limitée de seulement 1 500 Blu-ray, cette offre exclusive ne durera pas longtemps. Les fans peuvent en obtenir une copie en précommandant, à partir du 3 mars.