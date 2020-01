Détails sur le divorce et le règlement de Wendy Williams

Wendy Williams est enfin célibataire… légalement. Après avoir mis fin à son mariage avec Kevin Hunter à la suite de la révélation de l’affaire de Hunter et de son amoureuse. Williams a récupéré sa vie de femme célibataire et a finalement trouvé un accord avec Hunter et à la fin de leur procédure de divorce.

Wendy Williams et Kevin Hunter 2012 | Banque Bobby / WireImage

Pourquoi Wendy Williams et Kevin Hunter ont divorcé

Williams a épousé Hunter en 1997. Il est devenu son manager et a contribué à sa transition de la radio à la télévision. Hunter a été productrice exécutive de son talk-show de jour.

Kevin Hunter et Wendy Williams 2008 | Johnny Nunez / WireImage

Des rumeurs se sont propagées pendant des années selon lesquelles Hunter contrôlait presque tous les aspects de la carrière et de la vie personnelle de Williams. Des sources qui ont travaillé sur The Wendy Williams Show ont déclaré que Hunter était un cauchemar avec lequel travailler et qu’il avait créé un environnement de travail abusif et hostile. Hunter aurait également été physiquement violent envers Williams. Williams a ignoré ou démenti les rumeurs lorsqu’elle a été interrogée et a soutenu publiquement son homme.

Le Daily Mail a été le premier à rapporter que Hunter était dans une relation de longue durée avec une amie de la famille et une massothérapeute, Sharina Hudson, 2017. Le média a suivi Hunter et Hudson pendant deux ans et a révélé en exclusivité dans un suivi 2019 exposer “ que Hudson et Hunter attendaient un bébé ensemble. Williams a abordé les rumeurs sur son émission et a affirmé qu’elles étaient fausses.

En avril 2019, Williams a annoncé qu’elle et Hunter divorçaient. Hudson lui a souhaité la bienvenue à Journey, la fille de Hunter, peu de temps avant l’annonce du divorce. Williams confirmerait plus tard que la raison de leur divorce était l’enfant illégitime de Hunter et qu’elle connaissait ses indiscrétions depuis des années. Hunter a publié une déclaration s’excusant de ses actions.

Détails du règlement du divorce de Wendy Williams et Kevin Hunter

Williams a commencé à créer sa vie indépendamment de Hunter après leur séparation, ce qui signifie le licencier en tant que manager, un rôle que Hunter avait joué depuis leur mariage. Hunter a également été licencié en tant que producteur exécutif du Wendy Williams Show. Il a reçu une indemnité de départ pour ses années de service.

L’ancien couple a mis en vente son manoir de Livingston, dans le New Jersey, et Williams a emménagé dans son propre immeuble de trois chambres dans le quartier financier de New York. Williams a payé 250 000 $ à Hunter pour qu’il trouve une nouvelle maison avant de commencer à discuter des actifs financiers de leur divorce.

Après presque un an de négociations, ils sont parvenus à un accord. Selon la page six, la raison indiquée pour leur divorce était «des différences irréconciliables». Si Williams avait inclus quoi que ce soit concernant l’infidélité, les choses auraient pu traîner et menacer ce que Hunter a reçu selon la loi du New Jersey.

Le règlement semblait être simple et facile. Williams et Hunter ont convenu de renoncer à la pension alimentaire. Mais, Williams a accepté de garder une police d’assurance-vie de 1 million de dollars sur elle qui sera laissée à Hunter dans le cas où elle décéderait avant lui. Les termes de la police confèrent à Williams le droit de réduire le montant sur une base annuelle. Williams continuera également de couvrir l’assurance maladie de Hunter.

L’ancien couple a accepté de partager le produit de leur maison du New Jersey lors de la vente. Tous les fonds provenant de leurs comptes bancaires communs iront à Williams, ainsi que toutes les actions que Hunter détient dans Wendy Williams Productions Inc. Williams restera le seul propriétaire de Wendy, Inc. En ce qui concerne ce que Hunter recevra, il conservera la propriété de son entreprises et ses voitures, y compris une Ferrari et Rolls Royce.

Compte tenu de l’humiliation publique dont Williams a été victime après les retombées de l’affaire Hunter et de leur divorce, elle a été assez généreuse envers Hunter.