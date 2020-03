Détails sur le personnage de Black Widow de Ray Winstone révélé

Des détails sur le personnage de Black Widow de Ray Winstone dévoilés

Alors que les fans sont laissés à spéculer sur une grande partie du retard de Marvel Studios Veuve noire, un détail qui a pu s’ouvrir est la nature du personnage inconnu de Ray Winstone. (Via Slash Film)

CONNEXES: La date de sortie de Black Widow repoussée

Dans une interview pour le prochain numéro d’Empire Magazine couvert par Scarlett Johnasson, il aurait été révélé que Winstone incarnerait un personnage nommé Dreykov, le chef de l’installation de lavage de cerveau soviétique The Red Room, où Natasha Romanoff a reçu sa formation.

Bien que cela puisse sembler être un lien généralement intéressant avec le passé du héros titulaire, il peut en fait avoir des liens plus solides avec le plus grand univers cinématographique Marvel qu’on ne le pensait initialement, comme le personnage a été brièvement mentionné dans le blockbuster 2012 de Joss Whedon, désormais emblématique. Les Vengeurs.

En interrogeant Loki, Natasha mentionne qu’elle aimerait effacer le rouge de son passé, lui fournissant de fausses informations dans l’espoir d’obtenir des réponses du dieu du mal, il répond avec ce qu’il a appris avoir eu le contrôle de l’esprit de Clint Barton, alias Hawkeye. .

«Pouvez-vous effacer autant de rouge? La fille de Dreykov… São Paolo… l’incendie de l’hôpital… Barton m’a tout dit. »

Présenter le père de Natasha et ses liens avec son passé serait un lien intéressant avec le passé du MCU lui-même et pourrait aider à fournir une clôture supplémentaire pour le personnage et le public.

CONNEXES: Nouvelles images promotionnelles et photos du film Black Widow

Scarlett Johansson revient sous le nom de Natasha Romanoff, une espionne et une assassin qui a grandi après avoir été formée par le KGB avant de rompre avec elle et de devenir un agent du SHIELD et un Avenger. Le film devrait être tourné après les événements de Captain America: guerre civile, mais avant Avengers: Infinity War.

Veuve noire mettra également en vedette un casting étoilé comprenant le candidat du Golden Globe David Harbor (Choses étranges, Hellboy) en tant que Alexei aka The Red Guardian, Florence Pugh (Se battre avec ma famille) dans le rôle de Yelena Belova, l’actrice Rachel Weisz, lauréate d’un Oscar (Le favori) comme Melina et O-T Fagbenle (Le conte de la servante) En tant que Mason.

Le film est réalisé par Cate Shortland (Traditions) d’après un scénario écrit par Jac Schaeffer (L’agitation).