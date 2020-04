Détails sur Will Smith Quibi Stand-Up Comedy Show – / Film

Will Smith se dirige vers Quibi.

Le service de diffusion en continu, qui sera lancé prochainement, a permis à une autre des plus grandes stars du monde de titrer l’une de ses émissions abrégées conçues pour offrir des «bouchées rapides» de divertissement aux abonnés. Smith est à bord pour animer et produire une série intitulée Ce Joka, ce qui ne l’implique malheureusement pas en expliquant les représentations cinématographiques du personnage de DC Comics Joker. (Bummer – l’épisode le réunissant avec la co-star de Suicide Squad Jared Leto aurait été formidable). Au lieu de cela, c’est une série de comédie stand-up qui sera tournée sur place à… Topgolf? Obtenez les détails ci-dessous.

La date limite annonce que la série Will Smith Quibi est en route, gracieuseté de Will et Jada Pinkett-Smith‘S Westbrook Studios et Topgolf Entertainment Group. Oui, vous avez bien lu: Topgolf, la société principalement connue pour ses practice avec des micropuces intégrées dans ses balles de golf, s’est implantée dans le monde du divertissement. Il semble qu’ils aient plusieurs émissions sur YouTube (dont une intitulée Who Will Rock You qui est co-hébergée par le leader de Twisted Sister Dee Snider), mais cela semble être leur première incursion dans une plate-forme au-delà.

Alors qu’est-ce que c’est que ce Joka? Voici la description de la série:

Dans This Joka, Smith invite une gamme diversifiée de comédiens émergents, établis et légendaires à explorer la nature de la comédie et sa capacité unique à rassembler les gens. Tournée sur place à Topgolf et dans d’autres lieux populaires de Las Vegas, la série présentera des décors en stand-up, ainsi que des conversations en tête-à-tête entre Smith et les comédiens, des interviews intimes et des moments de style docu dans les coulisses et dans la ville. .

Les comédiens présentés dans le spectacle incluent Baron Vaughn, Megan Gailey, Punkie Johnson, Sean Patton, Rosebud Baker, Shane Torres, Clayton anglais, Christi Chiello, Vanessa Gonzalez, Martin Urbano, Sam Tallent, David Gborie, Jackie Fabulous, Chris Estraded, Rell Battle, et Daphnique Springs. C’est une opportunité intéressante pour eux, mais en tant que spectateur, l’aspect qui me passionne le plus est les apparitions d’invités spéciaux de Shawn Wasabi, George Wallace, et Demi Adejuyigbe – ce dernier est l’une des personnes les plus drôles d’Internet. (Les chances sont extrêmement élevées que vous ayez vu une de ses vidéos virales – il en a fait plusieurs.) Je suis particulièrement impatient de voir Adejuyigbe face à face avec Will Smith, car il est un grand fan de Smith et a parodié l’acteur / rappeur plusieurs fois au fil des ans dans des vidéos comme celle-ci:

Quant à Smith lui-même, en plus d’être l’une des plus grandes stars de la planète, il s’est taillé une belle niche sur YouTube au cours des deux dernières années, donc héberger une émission uniquement mobile comme celle-ci devrait être un jeu d’enfant pour lui. . Si vous ne connaissez que son travail cinématographique et télévisuel, vérifiez ceci:

