Deuil Disney perd la vie animée du Roi Lion et de la Petite Sirène

Ann Sullivan perd la bataille contre la maladie pulmonaire la plus célèbre ces jours-ci lundi dernier dans un asile, on se souviendra d’elle avec une grande affection pour sa participation aux grands classiques de Disney.

Elle était une pionnière du dessin animé avec une longue carrière dans le domaine de l’animation. L’industrie cinématographique est choquée, car de plus en plus de personnes perdent la vie dans le monde en raison de la situation actuelle.

Malheureusement, cette fois, c’était au tour de Disney de licencier l’une de ses artistes d’animation les plus légendaires: Ann Sullivan, le génie créatif derrière les grands classiques contemporains des Walt Disney Studios.

Après l’acteur Allen Garfield et John Breier la semaine dernière, l’artiste du dinujo est devenu la troisième personne à périr dans la maison de soins infirmiers au service des membres de l’industrie nord-américaine du cinéma et de la télévision, Motion Pictures and Television Found (MPTF), situé à Woodland Hills, dans le district de Los Angeles, en Californie, selon le communiqué publié par les médias.

Cette communauté de retraités a des cabines individuelles et une unité hospitalière de soins intensifs, où l’incident malheureux s’est produit, Ann avait déjà 91 ans, a étudié au Art Center College et Desing à Pasadena, des années plus tard, est entrée dans les rangs de Disney Studios , en tant que dessinateur dans le département de peinture, c’est à cette époque qu’il quitte son emploi chez la souris pour fonder une famille en 1950.

13 ans plus tard, Sullivan revient dans le monde de l’animation, s’impliquant dans Hanna-Barbera, où il ne reste que quelques années avant de retourner dans le monde de Disney, où il s’installe au département encre et peinture, où il reprend des productions emblématiques. pour la maison, comme “The Lion King”, “The Little Mermaid”, “Pocahontas”, entre autres grands classiques, soutenant d’autres grands succès tels que “The Treasure Planet” et “Lilo & Stitch”.

Il est resté dans les productions Disney jusqu’à sa retraite au début des années 2000, d’autres œuvres emblématiques qui mettent en valeur sa carrière sont “Hercules”, “Tarzan”, “Oliver et son gang”, “Fantasy 2000” et “Les folies de l’empereur”. ” C’est le PDG de Motion Pictures and Television Found, Bob Beitcher, qui a émis un message sincère sur la vie de l’artiste:

«Ann Sullivan était une femme extraordinaire et résiliente qui a poursuivi son rêve de vivre en Californie et de travailler chez Walt Disney jusqu’à ce qu’elle puisse le réaliser. Il a réalisé son rêve et a réussi grâce à ses efforts et à sa persévérance. Il y a de bons et de mauvais jours. Ce fut l’un des mauvais jours. J’espère juste qu’il y a quelque chose de plus après avoir traversé le tunnel », a-t-il mentionné à propos de cette perte irréparable.

Il a également réitéré l’engagement du MPTF envers les patients qui ont été testés positifs pour la terrible condition, affirmant être prêt à prendre correctement en charge tout le monde:

«Nous avons des gens qui travaillent de longues heures dans des conditions stressantes, fournissant non seulement des soins incroyables, mais une communication constante avec les membres de la famille.

L’industrie peut être fière de nous avoir soutenus au fil des ans, afin que nous puissions prodiguer des soins aux plus vulnérables et, dans certains cas, les soutenir à la fin de leur vie avec gentillesse et transition dans la dignité. »

