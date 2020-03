Deutsche Telekom AG en pourparlers pour apporter Disney + à MagentaTV

Juste avant la sortie de Disney + en Allemagne le 24 mars, Bloomberg a annoncé que Deutsche Telekom AG recherchait un accord pour obtenir le service de streaming Disney + sur sa plate-forme MagentaTV, selon Michael Hagspihl, membre du conseil d’administration de la compagnie de téléphone basée à Bonn. .

“Je suis sûr que nous parviendrons à un résultat raisonnable. Notre objectif est d’être la plateforme qui regroupe le plus de partenaires. »

MagentaTV propose déjà des services tels que Netflix et Amazon Prime Video.

L’ajout de Disney + à son service permettrait au nouveau service de streaming d’être disponible pour davantage de clients allemands et de générer des revenus pour les deux parties.

