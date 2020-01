Deux acteurs de la série télévisée «Sans peur de la vérité» meurent pendant la répétition

Dans la nuit du jeudi 16 janvier, les acteurs Jorge Navarro Sánchez et Luis Gerardo Rivera, ont perdu la vie dans un accident lors d’une répétition pour le tournage de la série Sans peur de la vérité de Televisa. Les deux acteurs étaient sur un pont suspendu en train de répéter une scène lorsqu’ils sont tombés. Selon le communiqué officiel publié par Televisa sur ses réseaux sociaux, La question est en cours de traitement par la production avec les autorités.

“Televisa rapporte avec une profonde douleur que la nuit de ce jeudi 16 janvier lors de la répétition d’une scène de la série “Fearless of Truth”, les acteurs Jorge Navarro Sánchez et Luis Gerardo Rivera ont perdu la vie, après être tombés d’un point d’un endroit … Nos prières vont aux proches de Jorge et Luis Gerardo, à qui nous adressons nos plus sincères condoléances », indique le communiqué.

Selon certains médias comme El Universal, Il a été signalé que l’accident s’est produit sur un pont suspendu qui faisait partie du paysage. La tragédie s’est produite sur la Calle Oriente 239 dans la Colonia Agrícola Oriental à Mexico. Dans la production de Sans peur de la vérité de Televisa, les deux acteurs ont joué des rôles secondaires dans le cadre du drame développé autour du personnage de Manu, joué par Alex Perea.

La série comprend deux saisons, soit un peu plus de 20 épisodes, et a été créée en 2018. Sans crainte de la vérité, il nous présente Matu, un sujet qui, à travers un vlog anonyme où il se fait appeler Gus, aide les victimes d’injustices telles que les cas d’abus, de harcèlement, de corruption, de cyberintimidation, etc. La production est réalisée par Rubén Galindo, qui a travaillé dans d’autres productions de Televisa telles que Dancing for a dream, Singing for a dream, Today I will change, Parodying, entre autres.

Via le compte Instagram officiel, Perea a parlé sur le sujet. D’autres acteurs de l’émission et de la communauté Televisa ont également exprimé leurs condoléances via les réseaux sociaux.