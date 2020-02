Deux Black Captain Americas? – / Film

Publié le mercredi 19 février 2020 par Ben Pearson

Dans la première série Disney + en direct de Marvel Studios Le faucon et le soldat d’hiver, nous nous attendons à voir Falcon, alias Sam Wilson (Anthony Mackie), aux prises avec la responsabilité de devenir le nouveau Captain America après les événements de Avengers: Fin de partie a laissé Steve Rogers un vieil homme dans la chronologie actuelle de Marvel Cinematic Universe. Mais il s’avère que Mackie n’est peut-être pas le seul Captain America noir dans le prochain spectacle.

Un nouveau rapport indique que la série vient d’embaucher l’acteur Alias ​​et Doctor Sleep Carl Lumbly, qui pourrait potentiellement jouer un personnage de la bande dessinée nommé Isaiah Bradley, un contemporain de Cap’s qui a été expérimenté et est devenu une légende à part entière.

Deadline rapporte que Carl Lumbly a rejoint le casting de la série, qui tourne actuellement sa première saison à Atlanta. Il n’y a pas de mot officiel sur qui il pourrait jouer, mais il y a des spéculations qu’il pourrait jouer le rôle d’Isaiah Bradley, qui, avec plusieurs centaines d’autres soldats noirs pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenu un sujet de test dans une expérience qui visait pour recréer le sérum de super soldat qui a transformé le maigre Steve Rogers en héros brandissant un bouclier que le monde connaît sous le nom de Captain America. Voici comment Deadline le dit:

Le personnage de retour préféré des fans a été introduit en 2003 dans la série limitée Marvel Comics Truth: Red, White & Black en tant que produit surpuissant d’expériences clandestines sur des soldats afro-américains. La trame de fond évocatrice (représentée avec des images qui évoquaient les tristement célèbres études sur la syphilis de Tuskegee) a fait de Bradley un symbole culturel tragique mais noble pour les héros afro-américains de l’univers Marvel.

Ce serait une manière très cool et organique d’apporter des problèmes de course réels dans une propriété de super-héros – quelque chose que Marvel a fait avec grand succès il y a quelques années dans Black Panther. Selon nos sources, la série parlera de Falcon refusant initialement de prendre le relais de Captain America, mais finalement changeant d’avis après avoir découvert l’histoire secrète du programme de super soldat en rencontrant Bradley, qui était en fait le “original” Captain America . Bien que nous ne puissions pas dire avec 100% de certitude que Lumbly joue définitivement Bradley, nous savons que le personnage fait partie de la série, donc ce casting aurait beaucoup de sens.

Je me souviens de Lumbly principalement de ses jours à J.J. Alias ​​d’Abrams, jouant avec l’agent de la CIA Marcus Dixon, partenaire de Sydney Bristow de Jennifer Garner. Mais il a aussi de l’histoire dans des émissions de super-héros, ayant prêté sa voix à des émissions comme Superman: The Animated Series, Batman Beyond, Static Shock, Justice League, Justice League Unlimited et Batman: The Brave and the Bold. Vous pouvez également le reconnaître comme M’yrnn J’onzz de la série CW Supergirl.

Lumbly rejoint son nouveau venu MCU Wyatt Russell, ainsi que les anciens combattants de retour Mackie, Sebastian Stan comme Buckey Barnes, Emily VanCamp comme Sharon Carter, et Daniel Brühl comme le méchant Baron Zemo. Le Falcon et le soldat d’hiver fait ses débuts sur Disney + en août.

