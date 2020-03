Deux nouveaux coronavirus découverts dans un pangolin similaire au SARS-CoV-2

Il existe différents types de coronavirus et le SRAS-CoV-2 qui est actuellement à l’origine de l’épidémie est une souche dont l’origine est encore inconnue. On pense qu’il appartient à une espèce de chauves-souris, bien que on soupçonne également que le virus peut provenir de la pangolines, les animaux qui sont commercialisés illégalement en Chine pour la consommation humaine. De nouvelles recherches semblent renforcer cette dernière théorie, Les scientifiques ont trouvé deux nouveaux coronavirus dans la viande d’un pangolin plus de 90% similaires à celui qui cause la maladie COVID-19.

Dans une recherche publiée dans la revue Nature, les scientifiques chinois sont allés plus loin pour découvrir l’origine exacte du coronavirus qui a provoqué la pandémie. Analyser les restes de viande de pangolin qui a été saisie par les autorités chinoises dans un aéroport au début de 2019, les scientifiques ont trouvé deux coronavirus similaires au SARS-CoV-2 dans 85,5 et 92,4%. L’un des virus a infecté 5 spécimens d’un groupe de 12 pangolins malais (Manis javanica) confisqués par les autorités de la province du Guangxi (sud de la Chine), tandis que l’autre a infecté trois individus d’un groupe de 12.

En outre, l’un des nouveaux coronavirus s’est révélé avoir de fortes similitudes avec le SRAS-CoV-2 en termes de protéines qu’il utilise pour se lier aux cellules hôtes.

La recherche renforce la théorie selon laquelle le SRAS-CoV-2 pourrait avoir été transmis des pangolins à l’homme, bien que la théorie la plus largement acceptée jusqu’à présent indique que le virus provient d’une chauve-souris dans la province du Yunnan. Pourtant, les auteurs de l’étude avertissent que les pangolins peuvent transmettre une infection similaire qui sévit actuellement dans le monde, le trafic illégal de ces animaux doit donc être complètement arrêté.

