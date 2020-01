Deux nouveaux films Transformers en développement, dont un redémarrage

Quelque chose d’assez intéressant se passe avec le Transformers propriété en ce moment. Après que The Last Knight de 2017 n’ait pas impressionné les critiques et au box-office, Bumblebee nous a proposé une approche alternative de la franchise qui a été bien mieux reçue par ceux qui étaient fatigués des lunettes exagérées de Michael Bay.

En tant que tel, l’idée de nouveaux films Transformers n’est plus aussi effrayante, car la plupart des gens sont maintenant ravis de voir où la série va ensuite. Et même si on ne sait pas exactement ce que Paramount nous réserve, il semble qu’ils espèrent donner à la franchise une refonte assez importante, Variety annonçant ce soir que deux nouveaux films sont en développement.

Les détails sont encore flous, mais l’un serait une sorte de spin-off dans l’univers Bumblebee, tandis que l’autre sera un redémarrage complet. Et bien que ce soit définitivement une nouvelle excitante, cela ne devrait pas être autant une surprise. Après tout, We Got This Covered a été le premier point de vente à signaler que Transformers était en cours de redémarrage en décembre, et maintenant, Variety a confirmé notre scoop d’origine.

À l’époque, nos sources nous ont dit que le redémarrage aura lieu dans les années 1980, avec Megatron comme méchant principal. Et bien que Variety ne mentionne rien à ce sujet, on nous a dit que c’était toujours le plan, avec le film qui devait “se concentrer sur les Transformers dans les années 80 après Bumblebee et redémarrer la série à partir de là”.

Et quant à ce deuxième projet, celui qui se déroule dans l’univers de Bumblebee, on ne sait toujours pas exactement ce que c’est et encore, Variety note dans son rapport que «les détails derrière les deux scripts sont encore vagues». Cela étant dit, il est clair que Paramount est en espérant aller dans la direction opposée à ce que Bay a fait avec la propriété et à ce stade, c’est certainement une bonne chose.

Dites-nous, cependant, êtes-vous intéressé à voir deux autres Transformers films? Ou en avez-vous déjà assez de la franchise? Sonnez à l’endroit habituel ci-dessous et faites-le nous savoir.