Deux nouveaux jeux Pokémon arrivent sur Facebook Gaming

La société Pokémon inclut deux nouveaux jeux sur la liste des jeux Facebook qui complèteront peut-être beaucoup les fans de la franchise: Pokémon Tower Battle et Pokémon Medallion Battle, et qui sont déjà disponibles selon la région dans laquelle vous vivez.

C'est un peu hilarant, mais comme son nom l'indique, Pokémon Tower Battle consiste à empiler des pokémon sur plus de pokemon jusqu'à ce que vous puissiez créer la plus haute tour de pokémon. Et tandis que Facebook dit que "cela peut sembler être un simple puzzle basé sur la physique", il dit que c'est un jeu très stratégique. L'important est de savoir où et comment placer le Pokémon. De plus, vous pouvez passer au niveau supérieur, obtenir des Pokémon étranges et rivaliser en temps réel avec des joueurs du monde entier. Le jeu a été développé par Bombay Play.

(Photo: The Pokémon Company)

Pokemon-Tower-Battle-2

Alors que le jeu vidéo le plus attrayant est Pokémon Medallion Battle, développé par GCTurbo, c'est un "jeu de stratégie de bataille de cartes numériques".

"Les entraîneurs collectent, combattent et font évoluer des Pokémon sous la forme d'un médaillon et se lancent dans un voyage avec leurs pairs pour gagner des badges de gymnastique et compléter leur Pokédex"dit Facebook. "Les joueurs peuvent également découvrir de nouveaux Pokémon, introduits chaque mois, pour créer des decks encore meilleurs."

(Photo: The Pokémon Company)

Pokémon Medallion Battle

Cependant, Medallion Battle Il n'est disponible que maintenant dans la région Asie-Pacifique. Mais les deux seront disponibles sur le portail de jeux instantanés Facebook.

. (tagsToTranslate) Pokémon (t) Jeux Pokémon (t) Pokémon Facebook (t) Jeux Facebook (t) Jeux Pokémon Facebook (t) The Pokémon Company Facebook