Deux nouveaux teasers de la saison 2 de “What We Do in the Shadows” en visite à la pharmacie

La série hilarante de FX “Ce que nous faisons dans l’ombre” reviendra avec sa deuxième saison le 15 avril (le lendemain sur Hulu), et nous avons deux nouveaux teasers courts pour vous aujourd’hui.

Ces clips se dirigent vers la pharmacie, à la recherche de filtres solaires et de tests de pression artérielle.

La série suit quatre vampires qui «vivent» ensemble depuis des centaines d’années.

Dans la saison 2, les vampires tenteront de trouver leur chemin dans un monde de fêtes humaines du Super Bowl, de trolls sur Internet, un vampire d’énergie qui obtient une promotion et se saoule au pouvoir et bien sûr, tous les fantômes, sorcières, nécromanciens, zombies et des assassins masqués et ombragés qui errent librement dans la région des trois États.

La deuxième saison de la série de faux documents vampires comprend 10 épisodes au total.