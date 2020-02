Deux personnages familiers du MCU reviennent dans de nouvelles photos de WandaVision Set

Les fans du monde entier sont ravis de la prochaine série de spectacles Marvel à venir à Disney +, et WandaVision est sans aucun doute l’un des titres les plus intrigants de la liste. Nous savons que Vision reviendra dans la série dirigée par Scarlet Witch, mais maintenant certaines photos de l’ensemble indiquent que deux autres favoris des fans de MCU sont également sur le point d’apparaître.

Les personnages apparaissent toujours dans plusieurs films de Marvel Cinematic Universe et cette pratique passera au petit écran pour aller de l’avant avec les originaux de Disney +. Nous savons que le vilain Zemo de Captain America: Civil War reviendra dans The Falcon and the Winter Soldier, par exemple, et les photos de la galerie ci-dessous confirment le retour de l’agent Woo d’Ant-Man et de la guêpe et d’un adulte -up version de Monica Rambeau du capitaine Marvel dans WandaVision – qui aurait été impliqué dans la série depuis un certain temps maintenant.

Voyez par vous-même ci-dessous:

Cliquer pour agrandir

Il n’y a pas encore de détails sur ce que ces deux-là font dans l’émission, mais il y a une chance qu’ils puissent tous deux travailler pour S.W.O.R.D., une organisation similaire à S.H.I.E.L.D., mais opérant au niveau intergalactique. Des photos de la série précédemment divulguées ont révélé le logo de l’organisation et ces mêmes photos faisaient allusion à la participation de Rambeau à l’agence. L’agent Woo, quant à lui, aurait pu être transféré de son poste au FBI après son implication avec Pym Tech lors de la suite Ant-Man susmentionnée.

Dans tous les cas, il sera intéressant de voir quel rôle ces personnages jouent dans l’histoire de Scarlet Witch, étant donné les images que nous avons vues jusqu’à présent, il est prudent de dire WandaVision sera différent de tout ce que le MCU a jamais sorti quand il sera diffusé exclusivement sur Disney + en décembre 2020. Ne le manquez pas.