Deux photos qui montrent pourquoi Rosalía a le meilleur grand homme d’Espagne Mamacita!

18 mars 2020

Le Rosalia Il a de nombreux talents, mais aussi des attributs. Et c’est que cette fille a fait carrière en très peu de temps, et a travaillé dur sur d’autres attributs … C’est une déesse!

L’interprète de “With height”, quand elle le peut, nous apprend un peu ou beaucoup son anatomie, surtout quand elle est en concert … Oh mon Dieu, ça arrive!

Et pour cette raison, nous avons sélectionné deux photos, sous deux angles différents, dans lesquelles il nous semble que Rosalia elle le porte et elle ressemble à la reine incontestée des courtepointes en Espagne.

Dans le premier, elle est vêtue de rose, comme elle … Elle a des bas transparents et un corps du même ton, et elle s’est penchée vers son public pour qu’ils la voient dans toute leur splendeur … Oh mon Dieu!

Dans l’autre, elle porte une robe noire très exotique, dont la jupe est faite d’un subtil tulle noir, et révèle tout ci-dessous, et nous promettons que ça vaut le coup … Belle et belle comme toujours!

