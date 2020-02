Deux soeurs dissimulent un meurtre – / Film

Un meurtre dans une ville de pêcheurs endormie de la Nouvelle-Angleterre? Deux sœurs qui le couvrent tranquillement? L’actrice bien-aimée Margot Martindale affronte un gang de femmes âgées lésées? Blow the Man Down, un prochain film d’Amazon Studios, semble avoir tout. Le drame de crime froid a fait ses débuts à Tribeca l’année dernière et obtient enfin une sortie sur Amazon Prime Video en streaming le mois prochain. Regardez la bande-annonce de Blow the Man Down ci-dessous.

Blow the Man Down Trailer

Un village de pêcheurs endormi aux confins du Maine recèle plus que quelques secrets dans Blow the Man Down, le premier film écrit et réalisé par Bridget Savage Cole et Danielle Krudy. Sophie Lowe et Morgan Saylor jouer le rôle de deux sœurs follement différentes qui veulent désespérément quitter la ville, mais se retrouvent attachées à elle encore plus lorsqu’un meurtre accidentel les a forcées à couvrir un corps, les impliquant avec les chefs de la criminalité locaux, dirigées par Margo Martindale.

J’ai eu la chance de voir Blow the Man Down à Tribeca l’année dernière et j’ai été époustouflé par le fantastique premier film de Cole et Krudy, écrivant dans ma critique que le film est «un premier long métrage effroyablement sauvage de co-réalisateurs et scénaristes Bridget Savage Cole et Danielle Krudy cela les plaide fortement pour être les héritiers du trône du crime hivernal des Coen Brothers. »

Voici le synopsis de Blow the Man Down:

Bienvenue à Easter Cove, un village de pêcheurs salé aux confins de la côte rocheuse du Maine. Pleurant la perte de leur mère et face à un avenir incertain, Mary Beth et Priscilla Connolly dissimulent une horrible rencontre avec un homme dangereux. Pour dissimuler leur crime, les sœurs doivent aller plus loin dans le ventre de Easter Cove et découvrir les secrets les plus sombres des matriarches de la ville.

Blow The Man Down fait ses débuts sur Amazon Prime Video sur 20 mars 2020.

