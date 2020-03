Deux spin-offs de Spider-Man Solo et Man-Wolf sont en développement

Le Spiderverse de Sony devient plus robuste. La société ne développe pas seulement une suite Venom, mais aussi les débuts de Morbius sur grand écran … en plus, la rumeur veut qu’elle prépare un film Sinister Six, le retour solo de Jake Gyllenhaal sous le nom de Mysterio et le live. -Action de Spider-Woman qui pourrait même mettre en vedette Alicia Vinkander. Il semble que Sony ait finalement compris que l’univers ne concerne pas seulement Spider-Man et maintenant, il est supposé que va également commencer à développer quelques spin-offs de personnages moins connus dans le Spidey mais qu ‘”ils peuvent élargir notre compréhension de l’ampleur de la portée de Spiderverse en direct de Sony”, comme indiqué dans The Illuminerdi.

Selon Illuminerdi, des sources proches de Sony ont révélé que la société est dans les premiers stades de développement de deux autres projets dans le Spiderverse, Avec des films indépendants de Solo (James Bourne) qui est apparu pour la première fois dans Web of Spider-Man # 19 en 1986, et de Man-Wolf (John Jonah Jameson III) qui a fait ses débuts dans The Amazing Spider-Man # 1 en 1963.

Il faut souligner que c’est une rumeur que nous devons encore confirmer officiellement, mais il y a un petit détail qui pourrait nous faire soupçonner que Sony est déjà en train d’élaborer un grand plan dans les coulisses, lorsque John, qui est l’astronaute fils du rédacteur irascible du Daily Bugle, J. Jonah Jameson, a fait une apparition dans Venom (2018) joué par l’acteur Chris O’Hara.

Selon le rapport, jusqu’à présent, aucun acteur n’est associé aux projets, mais également La rumeur veut que l’écrivain Amazing Spider-Man 2 Roberto Orci soit en charge de l’histoire de Solo.

Alors que John a réussi à devenir Man-Wolf après un voyage lunaire a été en contact avec une pierre mystérieuse qui lui a donné des pouvoirs surhumains -qui lui fait même perdre la mémoire après son retour à la normale-, Solo est un soldat vétéran qui acquiert le pouvoir de se téléporter après avoir subi une série d’expériences.

