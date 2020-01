Deux titres majeurs de Nintendo Switch non annoncés pour 2020 pourraient avoir fuité – .

Les fuites sur Xbox et PlayStation ont dominé Internet au cours des dernières semaines, mais il y a quelques jours, le Switch a jeté son chapeau dans le ring avec une rumeur passionnante. Sabi, un écrivain pour Spiel Times et une source fiable de fuites, a déclaré sur Twitter la semaine dernière qu’un nouveau jeu Paper Mario et un nouveau jeu Metroid (pas Metroid Prime 4, malheureusement) arriveront sur Nintendo Switch à un moment donné en 2020. .

Dans les tweets suivants, Sabi a partagé quelques informations supplémentaires. Apparemment, Paper Mario «reviendra à ce qu’il était», ce qui implique que la prochaine entrée de la série ressemblera plus aux jeux originaux qu’à Sticker Star ou Color Splash, qui ont supprimé de nombreux éléments RPG qui définissaient le jeu N64 classique. . Quant au jeu Metroid, il sera censé être 2D et avoir une certaine relation avec Metroid Fusion pour Game Boy Advance:

Après y avoir réfléchi un peu, je le trouve suffisamment fiable pour compléter les mentions de Paper Mario et Metroid (pas Prime 4) pour 2020. Je vais tweeter les détails que je soutiens sur la base des discussions que j’ai eues.

– Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Paper Mario revient à ce qu’il était en 2020

– Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Le jeu 2D Metroid semble en fait être lié à Fusion, il semble également qu’il soit défini pour cette année.

– Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Étant donné que les deux franchises ont plutôt stagné cette génération, comme le dernier jeu Paper Mario lancé sur Wii U en 2016 et le dernier jeu Metroid a frappé la 3DS en 2017, il semble tout à fait possible que Nintendo se prépare à de nouvelles entrées sur le Switch. Et bien que plusieurs titres majeurs aient déjà été confirmés pour cette année – comme Nintendo l’a illustré dans une nouvelle infographie – la société affirme que encore plus de jeux seront ajoutés à cette liste:

Source de l’image: Nintendo

Alors que la PS5 et la Xbox Series X seront lancées cette saison des fêtes, Nintendo doit garder le pied sur le gaz en 2020, même avec un nouvel Animal Crossing, plus de Pokémon et six combattants supplémentaires pour Super Smash Bros.Ultimate en cours de route . Paper Mario et Metroid feraient certainement beaucoup pour y parvenir.

Source de l’image: Nintendo

