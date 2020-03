Deux trains entrent en collision dans le métro Tacubaya, plusieurs blessés

À 23 h 37 le mardi soir 11 mars une ligne 1 du Metro Collective Transportation System a enregistré un accident à la gare de Tacubaya. Selon plusieurs rapports d’utilisateurs, un train s’est écrasé dans un autre convoi qui a été arrêté.

Dans une interview avec Foro TV, David León Romero, coordinateur national de la protection civile. National a confirmé que le rapport préliminaire indique que l’accident a fait 18 blessés.

Il est rapporté que la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, est déjà sur les lieux de l’accident. Des éléments de la police de la capitale retirent des gens des voitures du système de transport collectif Metro.

Actualisation:

Le métro a rapporté sur une carte d’information que le train numéro 33 a heurté le train numéro 38 vers l’observatoire de la station Tacubaya de la ligne 1 du métro. Le rapport montre un chiffre préliminaire de 41 blessés, dont les deux conducteurs de train et un homme mort.

Le procureur général de Mexico (FGJCDMX) a trouvé des informations dans un dossier d’enquête après le crash du métro, ce soir à la gare de Tacubaya

Ce n’est pas le premier accident du métro. Le lundi 20 octobre 1975, à 9 h 30 du matin, l’un des accidents les plus épouvantables et tragiques enregistrés dans la capitale s’est produit à la station Viaduc de la ligne 2 du métro. . Laissant comme bilan (officiel) 31 morts et 70 blessés, certains gravement. En 2015, deux voitures de métro sont entrées en collision à la station Oceania sur la ligne 5.

En développement.

