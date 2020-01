Deuxième cas de coronavirus détecté aux États-Unis

Le nouveau coronavirus continue de se propager … maintenant que, selon les responsables des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ils ont confirmé qu’aux États-Uniset a trouvé un nouveau cas d’infection par le virus appelé 2019-nCoV. Cette même semaine, il a été signalé que le premier patient atteint de coronavirus aux États-Unis se trouvait dans la ville de Seattle.

Le deuxième patient situé aux États-Unis est une femme qui a récemment voyagé dans la ville de Chicago, de Wuhan, où On suppose que l’épidémie a commencé le 31 décembre. Selon le CDC, il n’a montré aucun symptôme lors de son retour aux États-Unis, jusqu’à son arrivée dans la ville.

La femme a 60 ans. À la mi-décembre, il s’est rendu en Chine et son retour a eu lieu en janvier. Son état de santé a été signalé comme stable mais pour des raisons de sécurité, reste hospitalisé et sous observation avec des mesures de contrôle des infections.

Jusqu’à présent, le coronavirus Il a tué 26 personnes, alors qu’environ 881 personnes ont déjà été infectées. Et bien qu’il n’y ait toujours pas de traitement spécifique pour contrôler le virus lorsque sa compréhension est dans une phase initiale, la directrice du National Center for Immunization and Diseases du CDC, Nancy Messonnier, a confiance que le «risque immédiat pour le public américain» C’est bas en ce moment.

Outre les États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour, à Hong Kong et à Taïwan, la présence du coronavirus a été confirmée, tandis que dans des pays tels que l’Arabie saoudite, le Mexique, la Finlande et l’Australie, le virus