Pokémon: ailes crépusculaires est une mini série réalisée par The Pokémon Company qui se déroule à Galar, la région que nous explorons dans Pokémon Sword and Shield. Il est vrai que Ash et Pikachu sont entrés dans une nouvelle aventure avec la nouvelle saison des anime, car à la fin du passé nous l’avons vu gagner le tournoi Pokémon. Cependant, ils ne voulaient pas laisser passer l’occasion de nous faire un autre tour de la région de Galar et cette mini-série se concentre sur ses habitants et les rêves de leurs entraîneurs de devenir champions du monde. Le deuxième épisode de Pokémon: ailes crépusculaires et vous pouvez le voir complètement gratuit.

Depuis l’annonce de la mini-série, ils ont annoncé qu’elle serait diffusée sur la chaîne YouTube Pokémon, où vous pouvez la regarder gratuitement. Dans le premier épisode, nous pourrions jeter un œil à Ash et Pikachu, mais le second se concentre sur un autre personnage. Voici le résumé complet:

Le Leader du Gymnase de type Fight Judith, après avoir perdu contre Lionel, le Champion de Galar, repart avec son Pokémon pour améliorer son entraînement. Va-t-il découvrir sa force intérieure et devenir plus puissant … ou succombera-t-il à la pression de la défaite?

Ici vous pouvez regarder le deuxième épisode de Pokémon: ailes crépusculaires:

Pokémon: Twilight Wings a été présenté le 15 janvier de cette année sur la chaîne YouTube Pokémon. La série racontera l’histoire des habitants de Galar. Au total, il comportera six chapitres et chacun durera environ cinq à six minutes. La série est en charge du studio Studio Colorful, à l’origine du film Penguin Highway, sorti en 2018.

Pour l’instant, vous pouvez regarder la nouvelle mini-série Pokémon en anglais avec des sous-titres espagnols, et nous ne savons pas si elle comportera un doublage à l’avenir.

