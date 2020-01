Deuxième saison, deuxièmes chances – / Film

Chaque grande comédie romantique est animée par cette tension sexuelle, et Éducation sexuelle a cela à la pelle. La comédie sexuelle pour adolescents Netflix poursuit la dynamique de volonté-ils-ils-entre Otis Milburn, thérapeute sexuelle junior non autorisée (Asa Butterfield) et sa mauvaise fille écrasent Maeve (Emma Mackey), qui peut enfin être prêt à rendre ses sentiments. Mais attendez! Il est passé à l’adorable Ola (Patricia Allison). Les lycéens ont du mal, non? Regardez la bande-annonce de Sex Education season 2 ci-dessous.

Sex Education Saison 2 Bande-annonce

La deuxième saison de l’éducation sexuelle est une seconde chance, après Otis alors qu’il ferme sa clinique de thérapie sexuelle souterraine et gagne une nouvelle confiance dans sa propre vie sexuelle avec l’adorable Ola. Mais les choses se compliquent lorsque son ancien béguin est prêt à avouer ses sentiments pour lui, tout comme le meilleur ami d’Otis, Eric (Ncuti Gatwa) obtient sa relation heureuse avec un étudiant français interrompue par le retour de son tyran / écrasement toxique Adam (Connor Swindells). Ce n’est que le début des problèmes pour les élèves de Moordale High, car «la chlamydia frappe l’école et les camarades se débattent avec de nouveaux problèmes».

La chérie critique et commerciale de Netflix, qui adopte une approche unique de la série d’ados britannique torride typique, revient pour une deuxième saison qui est saluée comme un suivi hilarant et sincère qui est tout aussi bon que la première saison. Gillian Anderson et Kedar Williams-Stirling revenez également pour la saison 2 de Sex Education.

Sex Education en avant-première sur Netflix sur 17 janvier 2020.

Otis, un lycéen socialement maladroit, n’a peut-être pas beaucoup d’expérience dans le département de l’amour, mais il obtient de bons conseils sur le sujet dans son cours d’éducation sexuelle personnelle – vivre avec maman Jean, qui est une sexothérapeute. Entouré de manuels, de vidéos et de conversations fastidieusement ouvertes sur le sexe, Otis est devenu un expert réticent sur le sujet. Lorsque ses camarades de classe découvrent sa vie à la maison, Otis décide d’utiliser ses connaissances d’initiés pour améliorer son statut à l’école.Il s’associe donc à la méchante fouettée Maeve pour créer une clinique de thérapie sexuelle souterraine pour traiter les problèmes de leurs camarades de classe. Mais à travers son analyse de la sexualité des adolescents, Otis se rend compte qu’il peut avoir besoin de sa propre thérapie.

