Dev Patel est prêt à jouer dans le thriller financier Flash Crash – / Film

Tout juste sorti du buzzy de la bande-annonce du thriller Arthurien The Green Knight, Dev Patel est en train de prouver que son homme de premier plan a un rôle principal dans un thriller financier sous New Regency. Dev Patel jouera dans Flash Crash, un thriller dramatique basé sur le prochain livre de Liam Vaughan basé sur l’histoire vraie d’un outsider financier qui trouve un moyen de battre le marché boursier.

Selon The Hollywood Reporter, Dev Patel devrait jouer dans Flash Crash, un thriller financier que See-Saw Films et New Regency se sont associés pour s’adapter après avoir remporté les droits dans une guerre d’enchères. Rédigé par Jonathan Perera (Miss Sloane), Flash Crash est basé sur le prochain livre de Liam Vaughan, Flash Crash: A Trading Savant, a Global Manhunt et le plus mystérieux marché du crash de l’histoire. Le livre raconte «l’incroyable histoire vraie» de Navinder Singh Sarao, un outsider des marchés financiers qui trouve un moyen de battre le marché boursier et a fait des millions de sa chambre à la périphérie de Londres. Voici le synopsis par THR:

Crash raconte l’incroyable histoire vraie de Navinder Singh Sarao, décrit comme un brillant outsider et un homme qui a trouvé un moyen de battre le marché boursier, faisant travailler des millions de personnes dans une chambre de la petite maison de banlieue de ses parents à la périphérie de Londres. Lorsque son objectif de déjouer les sociétés a coïncidé avec une baisse du marché de 1 billion de dollars, il s’est retrouvé dans le collimateur d’un groupe d’agents du gouvernement américain. Alors que le filet se refermait, Sarao se retrouverait confronté à une vie en prison en Amérique à moins qu’il ne puisse trouver un moyen de jouer le système une dernière fois et se rendre indispensable à un gouvernement ayant l’intention de faire un exemple de lui.

«L’histoire de Navinder Sarao nous a profondément marqués. C’est un héros improbable mais aussi complexe qui a exposé les manipulations au cœur du système financier mondial », ont déclaré Iain Canning et Emile Sherman de See-Saw, qui produisent aux côtés d’Arnon Milchan de New Regency.

La nouvelle du casting de Patel survient alors que l’acteur britannique connaît une résurgence des rôles principaux, mettant en vedette la prochaine comédie d’époque d’Armando Ianucci, The Personal History of David Copperfield et The Low Knight de David Lowery. Il est grand temps que Patel soit adopté comme l’homme charismatique de premier plan qu’il était toujours destiné à être, et la nouvelle que les rôles continuent de lui arriver est excitante. Alors que les thrillers financiers peuvent être un peu répétés, son protagoniste frauduleux (un grand succès ces derniers temps avec des succès comme Hustlers) et l’implication de Patel rendent Flash Crash un son prometteur.

