Développer une application qui détecte si vous étiez à proximité d’un coronavirus

Le gouvernement chinois vient de développer une application qui informer les utilisateurs s’ils étaient en contact avec une personne infectée par le coronavirus, selon l’agence de presse Xinhua et la BBC.

Jusqu’à présent, 1 000 cas mortels de coronavirus ont été enregistrés en Chine, où le virus a commencé à se propager, et cette application ajoute aux efforts des autorités chinoises pour tenter de contrôler l’épidémie, selon la Commission nationale de la santé , le Conseil d’État et des entreprises publiques telles que China Electronics Technology Group ont lancé l’application avec l’aide d’Alipay ou WeChat.

Pour le télécharger, les utilisateurs doivent scanner un code QR, remplir le formulaire avec leurs données personnelles, y compris votre numéro d’identification, et demandez les informations pour savoir si elles étaient en contact étroit avec des personnes qui ont été affectées par le soi-disant virus Wuhan.

L’application recueille les données des habitants et envoie une alerte au cas où le demandeur se trouverait à proximité du virus. Dans l’affirmative, et si elle est positive, l’application suggère à l’utilisateur de rester à la maison et de contacter les autorités sanitaires.

