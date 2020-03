Devenez fou avec Robert Pattinson et Willem Dafoe lorsque «The Lighthouse» arrive sur Amazon Prime en avril

Pas de chance de tuer un oiseau marin.

Largement considéré comme l’un des meilleurs films de genre de l’année dernière, le réalisateur de The Witch Robert Eggers‘ nouveau film Le phare est rentré plus tôt cette année, et maintenant il se dirige vers Prime.

Le phare commencera à diffuser sur Amazon Prime sur 16 avril!

Les stars du cinéma Willem Dafoe et Robert Pattinson comme deux gardiens de phare perdant leur emprise sur la réalité. A24 le décrit comme «un conte hypnotique et hallucinant de deux gardiens de phare sur une île éloignée et mystérieuse de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1890». En d’autres termes, le film parfait à regarder pendant que vous êtes coincé à la maison, en vous isolant et en perdant lentement la tête!

Serena Fischer a passé en revue The Lighthouse pour nous l’année dernière, l’appelant «un cauchemar en mer». Elle a poursuivi: «Alors que la sorcière préférait laisser davantage d’éléments surnaturels à l’imagination des téléspectateurs, The Lighthouse présente un montage d’images d’horreur gothique couplé à un sentiment croissant de fièvre de la cabine et d’isolement, parfois semblable à la fermeture atmosphère de The Shining de Stanley Kubrick. Le minuscule rapport d’aspect du film (1,19: 1, pour être exact) ajoute encore à son sentiment de confinement, tandis que sa conception sonore obsédante lui confère une sensation de véritable cauchemar. C’est certainement un film qui restera dans la tête des gens pendant très, très longtemps. “

Les autres titres de genre à venir sur Amazon Prime en avril incluent Je suis une légende le 1er avril, Rambo: Last Blood le 10 avril et suite exceptionnelle Activité paranormale 3 le 20 avril.