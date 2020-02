Devenez le diable et faites votre travail dans les prochains Rogue Lords de Roguelike

Des jeux comme Gardien du donjon ou la Suzerain la série montre que le mal peut être assez amusant. Cyanide Studio et Leikir Studio espèrent puiser dans la même veine avec leur prochain roguelike, Seigneurs voyous, qui doit sortir sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Situé dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, «où les mortels et les entités diaboliques marchent côte à côte», Rogue Lords met dans les sabots du diable, qui après avoir subi un récent passage à tabac, met sur pied une équipe, y compris Bloody Mary , Dracula, la Dame Blanche et le Baron Samedi, pour l’aider à revenir dans la colonne des victoires. Pour ce faire, vous guiderez vos disciples du mal autour d’une carte 3D et susciterez des ennuis avec d’autres personnages. Le combat se fera au tour par tour, et conformément aux règles roguelike, perdre un combat signifie la fin de la partie.

En dernier recours, cependant, le joueur peut invoquer les pouvoirs spéciaux du diable et tricher via l’interface de jeu afin de renverser la situation.

“Rogue Lords est un jeu que nous avons créé il y a plusieurs années avec Jeremie Monedero, la directrice du jeu”, a déclaré Camille Lisoir, directrice artistique de Cyanide Studio. «Nous sommes ravis de voir le projet devenir réalité. Nous avons une synergie fantastique avec la talentueuse équipe de Leikir Studio et nous avons hâte de révéler notre monde diabolique. “