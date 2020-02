“Devil May Cry 5”, désormais le best-seller de la série, “Resident Evil 2” Remake a désormais dépassé l’original

Pour suivre les nouvelles concernant Devil May Cry 3 édition spéciale, Capcom a mis à jour sa liste de “Titres Platine”, qui sont des jeux qui se sont vendus à plus d’un million d’unités au 31 décembre 2019. Et sans surprise, Monster Hunter: World reste au top avec plus de 14 millions d’unités vendues. Il y a, comme prévu, quelques surprises.

Pour les fans de Devil May Cry, Devil May Cry V est désormais l’entrée la plus vendue de la série, avec 3,1 millions d’unités. Cela bat le diable peut pleurer 4, qui s’élève à 3 millions d’unités vendues. La version Special Edition, considérée comme distincte du jeu d’origine, a elle-même franchi la barre du million avec 1,4 million d’unités vendues sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC.

Et pour les fans de Resident Evil, Resident Evil 7 a maintenant vendu sept millions d’unités combinées, tandis que le Resident Evil 2 remake a maintenant dépassé la version originale (5,8 millions d’unités à 4,96 millions, respectivement). Gardez à l’esprit que le remake de RE2 n’est sorti qu’en janvier 2019. Resident evil 5 reste cependant le best-seller de la série avec 7,6 millions d’unités.

La question évidente est maintenant: que se passera-t-il lorsque le Resident Evil 3: Nemesis remake est sorti le 3 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC?