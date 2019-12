"Devil May Cry 5" Vergil prend vie avec la nouvelle statue de Kotobukiya

Devil May Cry 5 revient mais cette fois avec une nouvelle statue ArtFX de Kotobukiya. Le frère jumeau de Dante, Vergil prend les devants cette fois et est prêt à frapper. Virgile est une statue à l'échelle 1 / 8ème et se concentre sérieusement sur les détails. Il est posé dans une position saisissante avec son manteau gonflé vers le haut et son katana emblématique à la main. Cette statue est parfaite pour tout fan de Devil May Cry 5 et irait parfaitement avec un Dante ArtFX. La statue Vergil Devil May Cry 5 ArtFX de Kotobukiya coûte environ 165 $ et devrait être expédiée en juin 2020. Les précommandes ne sont pas encore en ligne, mais quand elles le seront, vous pourrez les trouver ici.

"Vous n'êtes pas digne comme mon adversaire."

DEVIL MAY CRY 5 ARTFX J VERGIL

"J'ai besoin de plus de puissance!"

Du dernier opus de la série stylée Devil May Cry, Devil May Cry 5, le frère jumeau de Dante, Vergil, rejoint la ligne ARTFX J de Kotobukiya en tant que statue à l'échelle 1/8!

Avec sa signature «Yamato» prête, la pose de Vergil montre son intention d'attaquer à pleine puissance. Tout comme les statues ARTFX J Dante et ARTFX J Nero précédemment publiées, Vergil semble avoir sauté directement du jeu.

Vergil est vêtu de tout noir comme on peut le voir dans le jeu, mais la peinture noire utilisée dans les vêtements garantit que les ombres et la brillance des vêtements représentent une variété de noirs. La peinture et la sculpture détaillées et réalistes peuvent être vues dans tous les aspects de cette figure; de la texture sur les couvre-bottes de Vergil au manteau qui semble avoir un aspect velouté.

Le «Yamato» de Vergil ne manque pas non plus de détail. De la lame à la poignée, l'arme semble pouvoir être utilisée pour le combat dans la vraie vie. La sangle du Yamato semble vraiment onduler dans le vent.







Une pièce magnifiquement détaillée de la tête aux pieds, ajoutez cette statue à votre collection aujourd'hui pour assister à son artisanat en personne, et affichez-le aux côtés des statues ARTFX J Dante et ARTFX J Nero pour recréer le monde de Devil May Cry!

