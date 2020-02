‘Devinez ce que je fais ce soir’ commence le casting de sa deuxième édition à Cuatro

Après quatre renouvelé “Devinez ce que je fais ce soir” compte tenu des bonnes données d’audience récoltées lors de la première saison, la chaîne a déjà commencé la phase de casting pour la deuxième édition. Le programme produit par Mediaset España en collaboration avec Fremantle comptera une fois de plus sur Santi Millán comme maître de cérémonie et présentera quelques nouveautés dans la mécanique de ses nouvelles livraisons.

Santi Millán, hôte de “Devinez ce que je fais ce soir”

Au cours de la première saison, les participants ont dû Devinez le talent caché de onze invités, parmi lesquels figuraient également des personnalités connues, pour remporter le prix de 80 000 euros. Carlota Boza, de «La que se avecina» ou Irene Junquera a démontré son talent musical. De plus, les candidats ils ont eu l’aide d’une piste célèbre et différente fournis tout au long du programme pour découvrir ces compétences.

Pour le moment, on ne sait pas si ce mécanisme sera modifié dans la deuxième édition du format ou s’il continuera à être émis en prime time. Il convient de rappeler que ce dernier était inhabituel, car les chaînes placent généralement ce type de concours dans la bande de l’après-midi, comme «Le concours de l’année» ou «Boom!». Cependant, le groupe audiovisuel a opté pour le concours à cette époque pour se différencier du reste des chaînes.

Soutien critique et public

‘Devinez ce que je fais ce soir’ a été présenté sur le MIPTV Fresh TV 2019 par le prestigieux consultant français The Wit comme l’un des productions les plus intéressantes sur le marché international au sein de la session dédiée aux Formats. Aussi, son premier lot, émis entre le 13 mai et le 1er juillet 2019 , en moyenne une bonne part d’écran de 7,6% et un peu plus d’un million de téléspectateurs, données supérieures à la moyenne de quatre.

