Devinez ce que les acheteurs de PS5 et Xbox Series X veulent encore plus que des graphismes époustouflants – .

Il ne fait aucun doute que la prochaine PS5 de Sony et la nouvelle génération de Xbox Series X de Microsoft sont deux des lancements de nouveaux produits les plus attendus en 2020. Leurs consoles actuelles ont maintenant sept ans, bien que nous ayons bien sûr vu quelques mises à jour itératives à mi-chemin. génération de console. Des plates-formes plus puissantes comme la PlayStation 4 Pro étaient excellentes à l’époque, mais les joueurs sont prêts pour quelque chose de nouveau. Ils ne veulent pas seulement plus de puissance et des charges de jeu plus rapides, ils veulent de nouvelles fonctionnalités passionnantes et des expériences de jeu de nouvelle génération, contrairement à tout ce qui est disponible actuellement sur les anciennes consoles.

La bonne nouvelle est que, selon tout ce que nous avons vu et entendu jusqu’à présent, la PlayStation 5 et la Xbox Series X vont livrer. Une grosse fuite de plus tôt cette semaine a peut-être finalement révélé les spécifications complètes des deux nouvelles consoles, et elles se présentent comme des monstres. Cependant, toute cette puissance n’est pas seulement une question de vitesse – les initiés disent que les nouvelles plates-formes de jeu de Sony et de Microsoft vont «faire exploser les esprits» et ouvrir la voie à de nouvelles expériences de jeu pour le plaisir des gens. Par exemple, nous avons entendu des rumeurs sur un nouveau mode multijoueur sur la PS5 qui permettra à différents joueurs de contrôler différentes fonctions du même personnage, ce qui semble fou. Jusqu’à présent, il y a tellement de choses qui sont apparues dans le moulin à rumeurs, et Sony et Microsoft ont également fait des annonces préliminaires sur leurs prochaines consoles. Alors que la Xbox Series X et la PS5 seront dévoilées dans les prochains mois, nous commençons à nous demander à quels joueurs prêtera le plus d’attention au moment de décider quelle console de prochaine génération acheter.

S’agit-il de graphiques de pointe? Ou peut-être des temps de chargement de jeu instantanés grâce à de nouveaux SSD ultra-rapides? Les joueurs vont-ils se concentrer sur la console qui propose de meilleurs titres de jeux exclusifs au lancement? Ou s’agit-il d’autre chose, comme quelque chose d’aussi simple que l’élan de Sony après avoir si brutalement dominé la Xbox One dans la génération actuelle des guerres de console?

Chacun aura ses propres priorités en ce qui concerne la décision cruciale à laquelle tous les fans de jeux devront faire face avant les vacances en 2020. Bien sûr, toute idée de ce que pourraient être ces priorités est assez intrigante, et le directeur créatif de NetherRealm Studios Ed Boon s’est rendu sur Twitter cette semaine pour savoir ce que les gens pensent. Boon est un co-créateur de Mortal Kombat et a amassé un large public sur Twitter, alors il a publié un sondage posant aux joueurs une question simple: “Consoles Next Gen … Quelle est la chose la plus importante pour vous?”

Le sondage a abouti à plus de 50 300 votes, et voici comment les choses se sont déroulées:

Consoles Next Gen… Quelle est la chose la plus importante pour vous?

– Ed Boon (@noobde) 17 février 2020

Les gens accordent clairement le moins de poids aux titres exclusifs, ce qui est certainement logique. Tous les plus grands jeux seront évidemment disponibles sur PS5 et Xbox Series X. Bien sûr, il y aura de grandes exclusivités ici et là, mais ce sera le cas des deux côtés de la clôture. La deuxième priorité la plus basse est de meilleurs graphismes, ce qui semble également logique. Après tout, les deux consoles seront à peu près au même niveau en termes de matériel, donc les performances et les graphismes seront également comparables. Pourquoi baser votre décision sur cela?

La compatibilité descendante est importante, ayant recueilli 30% des votes dans le sondage de Boon. Cela est également parfaitement logique, car les gens ne voudront pas perdre l’accès à tous leurs anciens jeux lors de leur mise à niveau plus tard cette année. Les deux consoles devraient prendre en charge les jeux de la génération précédente, et il y a même une rumeur selon laquelle la PlayStation 5 prendra en charge les jeux de chaque génération PlayStation précédente. Cela semble assez improbable, mais ce serait une énorme réussite pour Sony si cela se produisait vraiment.

Alors, qu’est-ce qui est tout en haut de la liste? Price, qui a récolté 38% des voix et gagné par une grosse marge. Avec des jeux au prix de 60 $ et tout le monde s’inquiète des autres achats des Fêtes lorsque les nouvelles PS5 et Xbox Series X devraient sortir, la console plus abordable aura certainement un avantage.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.