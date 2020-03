Devinez qui chante ‘Antena 3 trouvée à Madrid

Ce qui sera l’un des paris musicaux les plus importants du printemps à Atresmedia est déjà en cours. La chaîne avec Fremantle est déjà plongée dans la production de ‘Mask Singer: guess who sings’, l’adaptation espagnole d’un format né en Corée du Sud et qui a déjà fait le tour de la planète entière, triomphant notamment aux États-Unis. Les responsables de succès comme «Got Talent Spain» ou «Devinez ce que je fais ce soir» dans notre pays prennent le relais ce pari qu’Arturo Valls conduira et qui diffusera Antena 3 dans son créneau horaire principal.

Le chien, masque de ‘Mask Singer’

La grande particularité de «Mask Singer» par rapport aux autres formats musicaux est que dans ce cas les visages familiers qui participent se cachent sous des masques accrocheurs pour éviter d’être reconnus par le groupe des “chercheurs” présents sur le plateau et le public à domicile. Tout au long des livraisons, ces célébrités interprètent des thèmes musicaux bien connus, donc l’objectif principal est savoir qui est sous chaque costume. Chaque personne célèbre porte toujours le même masque, de sorte que son nom dans le programme finit par être le même.

Les masques cachés

Voilà pourquoi Antena 3 a décidé de lancer un grand jeu dans la ville de Madrid pour faire connaître ces masques et ainsi promouvoir le format musical qui devrait arriver ce printemps. Les responsables de la chaîne ont placé certains des masques que nous verrons dans «Mask Singer» à différents pointss ville pour voir les réactions des gens à les découvrir. De plus, nous voulions profiter de la société purement accrochée aux réseaux sociaux dans lesquels nous vivons pour que les gens qui décident de publier des images des masques le fassent avec ‘# Lost Masks’, un hashtag officiel lancé par Atresmedia dont le but est de commencer à créer un bruit social sur Twitter et Instagram, et ainsi de parler de «Mask Singer».

pic.twitter.com/IRtszC4MyC

– Juan Aguilar (@juaguimol) 4 mars 2020

Le masque trouvé

L’un des premiers masques déjà vus à Madrid est celui du Chien. Celui qui est l’un des costumes les plus emblématiques de la version américaine fera également partie de celui espagnol, tout comme un utilisateur de Twitter l’a partagé. Cela a publié l’image du masque emblématique, qui n’est certainement pas le seul à Madrid. De cette façon, c’est tout simplement l’un de tous ceux que vous rencontrerez dans quelques mois Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ainhoa ​​Arteta et José Mota, les quatre “chercheurs” Ils se battront semaine après semaine pour découvrir quelles célébrités ont accepté de se mettre sous ces costumes particuliers.

.