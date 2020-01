Dexter et les stars de la communauté feront la une du nouveau film d’animation Mortal Kombat

Avec toutes ces discussions sur les multivers et les univers partagés, qu’est-il arrivé aux autres dimensions? Personne ne parle plus du Dreamrealm, du Chaosrealm ou de l’Outworld, tu sais? Oh… non? Eh bien, je parle bien sûr de Combat mortel. Je suis sûr que vous attendez tous avec impatience cette nouvelle incursion en direct dans le tournoi de combat mortel titulaire, mais avant que cela ne sorte, nous obtenons un long métrage d’animation avec tout le casting.

Le film doit s’appeler Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge and Community leader man McHale devrait interpréter la star de cinéma égoïste Johnny Cage dans un casting absolument parfait. L’intérêt amoureux de Cage et le botteur immaculé Sonya Blade, quant à eux, seront exprimés par l’actrice chevronnée de Dexter Jennifer Carpenter, dont certains se souviendront peut-être plus de cela. [REC] refaire la quarantaine. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie définie, Warner Brothers assure à tout le monde qu’il sera disponible au premier semestre de cette année.

Cliquer pour agrandir

Qui diable va être ici, demandez-vous? Eh bien, Mortal Kombat est connu pour sa distribution excentrique et diversifiée de personnages, et il semble que la vengeance de Scorpion ne laissera personne de côté à cet égard. Nous allons voir Sub-Zero, Goro, Kitana, un dénommé Demon Torturer et, bien sûr, Scorpion, dont le slogan “Get Over Here!” (TM) sera crié par le chanteur de la voix originale du ninja jaune Patrick Seitz. Au moins, le cinéaste ne fait pas la bévue classique de la refonte de la perfection. Bon sur eux!

De nombreuses ramifications de cette série, des histoires de jeux vidéo aux précédentes tentatives de redémarrage et de séquelles, se sont écrasées et brûlées auparavant et les fans sont probablement assez fatigués de mettre leurs espoirs pour plus de projets filmiques liés à la franchise de jeux de combat. Cependant, celui-ci semble être une bonne valeur sûre, car Warner Brothers a un assez bon bilan avec la création de fonctionnalités d’animation directes en vidéo. Espérons que cette incursion dans le Combat mortel dimension sera tout aussi amusant que le film original.