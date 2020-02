Dez Bryant a vu des passes de capture de Patrick Mahomes: Regardez

Dez Bryant aurait fière allure dans un maillot des Chiefs.



Dez Bryant a été catégorique sur le fait de faire un retour et de trouver son chemin sur une liste de la NFL. Bryant a toujours le talent pour être un membre productif d’une équipe, mais malheureusement, les blessures ont empêché les équipes de bouger. L’agence libre approchant rapidement, Bryant est en excellente position pour potentiellement avoir une autre chance et faire bonne impression. Il aurait parlé aux Dallas Cowboys, bien que ces discussions ne soient que des sensations et rien de plus.

Dans certains clips qui ont fait leur chemin sur Twitter, Bryant a été vu attraper des passes de nul autre que le quart-arrière des chefs de Kansas City, Patrick Mahomes. Mahomes est facilement le meilleur quart-arrière de la ligue en ce moment et a la précision d’un vétéran QB. Dans cet esprit, certains fans sont ravis de la possibilité que Bryant rejoigne les Chiefs.

De façon réaliste, cet entraînement ne signifie pas vraiment autre chose que les deux joueurs sont amicaux et voulaient réunir des représentants ensemble. Cependant, si Mahomes aime ce qu’il voit, nous sommes sûrs qu’il a le pouvoir de faire un bon mot avec son organisation. Les Chiefs sont des prétendants la saison prochaine et Bryant se joindrait à la situation parfaite.

Si Bryant revient, pour quelle équipe aimeriez-vous le voir jouer?

.